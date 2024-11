Bill Gates fala sobre o futuro além do ChatGPT

A adoção da inteligência artificial (IA) está mudando o cenário do marketing e das vendas. Ferramentas como ChatGPT e Gemini estão cada vez mais presentes nas rotinas profissionais, auxiliando em tarefas diárias e oferecendo respostas a consultas amplas. Entretanto, especialistas indicam que essas soluções generalistas podem não atender plenamente às necessidades específicas de profissionais do setor, especialmente em casos que exigem análise de dados detalhada e personalização nas respostas.

De acordo com Bill Gates, o futuro da IA depende da especialização. Gates acredita que "agentes de IA de ponta substituirão os sites de compra e busca", destacando a capacidade dessas soluções de aprender com o comportamento do usuário e adaptar-se de forma mais assertiva às suas necessidades específicas. Essa afirmação reflete a tendência de IAs personalizadas que oferecem maior precisão e eficiência em tarefas complexas, garantindo aumento da receita, ?como afirma matéria da Forbes, onde consta que 63% dos executivos já apontam ganho de receita nas suas empresas usando IA, além de 44% de diminuição de custos.

O mercado de IA tem mostrado um crescimento exponencial, com previsões de que seu valor global ultrapassará 200 bilhões de dólares até 2025, segundo projeção da Golman Sachs. Estudos indicam que a adoção de IAs personalizadas pode ser um diferencial competitivo significativo em setores como marketing e vendas, permitindo otimização de recursos e estratégias. De acordo com uma análise da McKinsey, empresas que utilizam IA de maneira personalizada geram de 10 a 20% de redução em marketing e vendas, além de um aumento de 15 a 30% de faturamento e retenção a partir dessas atividades em comparação com concorrentes que não aplicam a personalização de forma eficaz.

Como destacado por Vanessa Faccioni, cofundadora do bira.digital: “A inteligência artificial especializada, como os agentes, busca ser uma aliada dos profissionais, oferecendo respostas assertivas às suas questões, sempre com foco na privacidade e precisão das informações”.

