Prêmio Impactos Positivos define negócios finalistas de 2024

O "Prêmio Impactos Positivos 2024", dedicado a destacar iniciativas de impacto socioambiental e econômico, chega à sua fase final de votação com a revelação dos três principais finalistas em cada subcategoria.

Reconhecidos pelo potencial de transformar desafios em oportunidades de inovação, esses projetos atuam em áreas fundamentais como educação, sustentabilidade e inclusão social. O processo de votação se estende até 3 de novembro, permitindo ao público participar da decisão dos vencedores de cada subcategoria.

Confira abaixo a lista dos negócios finalistas:

Categoria "Negócios de Impacto"

Subcategoria "Ideação"

Compartilha (Fortaleza, CE) - sistema de compartilhamento de bolsas de sangue entre hemocentros, otimizando recursos e reduzindo o desperdício.





Maralab - Gestão de Laboratórios Educacionais (São Luís, MA) - plataforma voltada para a economia circular na gestão de laboratórios, promovendo equidade no ensino público.



Hidrocarvão ativado a partir de bitucas de cigarro (Maringá, PR) - material sustentável para o tratamento de água, oferecendo destinação responsável para bitucas de cigarro.

Subcategoria "Operação"

Awalé (Florianópolis, SC) - Empregabilidade e capacitação para mulheres negras e indígenas no marketing digital.



Bruaca Negócios Socioambientais (Miranda, MS) - fortalece a cultura pantaneira e fomenta inclusão social e conservação ambiental.



Mais1Code Educação Tecnológica (São Paulo, SP) - capacitação de jovens periféricos em tecnologia, impulsionando inclusão digital.



Recickla Educação Ambiental (Rio de Janeiro, RJ) - promove a consciência ambiental, mobilizando a sociedade em prol da sustentabilidade.



Subcategoria "Tração"

Impare Educação (São João do Polêsine, RS) - impacta a educação básica em comunidades, beneficiando alunos e professores.



Realixo (São Paulo, SP) - solução de coleta seletiva para resíduos recicláveis e orgânicos em residências e empresas.



Reforamar Bazar (Natal, RN) - produtos sustentáveis a preços acessíveis, com vendas revertidas para ações sociais.

Categoria "Ecossistema de Impacto"

Subcategoria "Dinamizadores"

HackCafé (Bom Jardim, RJ) - soluções de digitalização na cafeicultura, promovendo sustentabilidade e eficiência.



Instituto Rodobens (São José do Rio Preto, SP) - especialista em projetos de combate à fome e educação de qualidade.



Lupa do Bem (São Paulo, SP) - plataforma que conecta iniciativas sociais a potenciais apoiadores.

Subcategoria "Comunidades"

Brasil Sem Frestas Porto Alegre (Porto Alegre, RS) - reutilização de embalagens para isolar termicamente residências de madeira.



Instituto Dahuer (Balneário Camboriú, SC) - distribuição de protetor solar para pessoas vulneráveis, apoiando a saúde da pele.



Literatura Acessível (Rio de Janeiro, RJ) - ecossistema de leitura acessível, com livros em formato universal.

Subcategoria "Médias e Grandes Empresas"

O Social é Real Aqui (São Paulo, SP) - programa de inclusão, diversidade e bem-estar dos colaboradores.



Programa Escola Água Cidadã (Uberlândia, MG) - projeto educacional focado na conscientização ambiental em escolas.



Critérios e processo de escolha dos vencedores

A decisão final dos vencedores de cada subcategoria será baseada na soma de votos do público com a avaliação criteriosa de um corpo de jurados especializados. A votação pública para o "Top 3" finalistas está aberta até 3 de novembro, e a soma do resultado será adicionada à pontuação atribuída por jurados do Conselho do Prêmio, composto por especialistas como Enimpacto, Sebrae e Yunus Negócios Sociais, entre outros.

Os jurados avaliarão cada projeto conforme os critérios de impacto social, ambiental e econômico, inovação e qualidade de execução, seguindo os princípios da premiação de educação, transformação, engajamento, colaboração e sinergia.

Os vencedores serão anunciados no evento de premiação “Encontro Impactos Positivos” no dia 5 de novembro de 2024, no auditório Sebrae São Paulo, com transmissão ao vivo pela plataforma www.impactospositivos.com.

Website: https://impactospositivos.com/