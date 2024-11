Mundo registra déficit de 6 milhões de enfermeiros

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um dos desafios da atualidade no âmbito da saúde é a escassez de enfermeiros, mesmo com os mais de 28 milhões de profissionais ativos, afinal para atender as necessidades de todos os continentes seriam necessários outros seis milhões. Na Alemanha, este dado é ainda mais significativo já que, neste ano, o número de idosos com mais de 65 anos superará o de jovens com menos de 15 anos.

Durante a pandemia da covid-19, esses especialistas receberam visibilidade e reconhecimento por estarem na linha de frente do combate à doença, com turnos extensos de trabalho e muita dedicação. A enfermagem é fundamental em todas as etapas do cuidado de uma doença, desde a aplicação de vacinas até a ministração de medicamentos.

O Brasil ainda não é afetado por esse déficit de trabalhadores, mas segundo Maria Helena Palucci Marziale, Professora Titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP), em entrevista ao portal Sindicato das Santas Casas da Misericórdia e Hospitais do Estado de São Paulo (SINDHOSFIL), “estratégias em formação, mercado de trabalho e políticas de retenção são essenciais aos enfermeiros brasileiros, especialmente no SUS, que emprega quase 70% dos colaboradores”. Segundo o Conselho Nacional de Enfermagem (COFEN), existem mais de 2 milhões de enfermeiros no Brasil.

Observando essa tendência global, a multinacional alemã DEKRA desenvolve o programa Expert Migration Brazil que, desde 2019, leva enfermeiros brasileiros para trabalharem na Alemanha. A empresa vale-se de sua expertise em vistorias, certificações e testes em diversos segmentos para executar a conexão segura e profissional entre o contratante alemão e os candidatos no país.

“Conheci a empresa procurando na internet onde poderia trabalhar fora do Brasil como enfermeira. Todas as etapas foram organizadas pela DEKRA e estou confiante de que em breve irei para a Alemanha”, expressa a participante que migrou em julho de 2024 para Alemanha, Bruna Alves.

A DEKRA foi fundada em 1925 para fomentar a segurança da interação humana com a tecnologia e o meio ambiente, por meio de um amplo portfólio com serviços especializados e independentes, abrange desde inspeção de veículos e avaliações de especialistas até serviços de reclamações, inspeções industriais e de edifícios, consultoria de segurança, testes e certificação de produtos e sistemas, bem como cursos de treinamento e trabalho temporário.

“Estamos há quase um século atuando no mercado global e contribuir para a qualidade de vida e segurança das pessoas por meio da formação e envio de profissionais de saúde para a Alemanha é um privilégio. Ao longo de dez anos do programa, já levamos mais de 3.500 enfermeiros ao país europeu. Temos muito orgulho dessa jornada que colabora para que pessoas realizem seus sonhos”, comenta Bruno Bergamo, Diretor do Expert Migration Brazil.





