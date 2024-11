O ZAPI GROUP, líder global em eletrificação, anunciou hoje que adquiriu a UBIQUICOM, líder em Sistemas de Localização em Tempo Real (RTLS) para processos de fabricação, transporte e logística. A aquisição reforça a posição do ZAPI GROUP como um integrador de sistemas abrangente para a eletrificação e automação de armazéns.

A aquisição da UBIQUICOM pelo ZAPI GROUP aumenta o acesso dos OEMs às soluções de automação robustas que promovem a segurança e eficiência no manuseio de materiais e nas operações de fabricação.

"A aquisição da UBIQUICOM é um marco importante, conforme o ZAPI GROUP continua a diversificar o seu portfólio e expandir seus recursos para atender aos setores globais de AGV e movimentação de materiais", observou Giannino Zanichelli, fundador e proprietário do ZAPI GROUP. "Este desenvolvimento estratégico permiteàempresa expandir o espectro de soluções de valor agregado e sistemas integrados disponíveis aos nossos clientes OEM.”

As empresas do ZAPI GROUP oferecem uma ampla seleção de recursos para OEMs com inúmeras soluções de eletrificação para máquinas/robôs de movimentação de materiais, incluindo inversores/controladores, motores elétricos, carregadores de bateria de alta frequência e acessórios. As empresas do grupo que lideram no quesito inovação nos setores de AGV e movimentação de materiais incluem a Zapi, Best Motor, BlueBotics, Delta-Q Technologies, Inmotion Technologies, Schabmüller, ZIVAN, ZTP, 4E-Consulting e agora a UBIQUICOM.

“Estamos entusiasmados em compartilhar a nossa experiência com um líder do setor, como o ZAPI GROUP”, disse Stefano Sarasso, fundador e CEO da UBIQUICOM. “Nosso histórico comprovado no desenvolvimento de soluções RTLS para a segurança e eficiência de processos em produção, cadeia de suprimentos e logística complementa as soluções de integração de sistemas existentes do ZAPI GROUP e avança em sua missão de eletrificação.”

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP está proporcionando a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrado, incluindo controladores de movimento, motores elétricos, carregadores de bateria de alta frequência e software de navegação autônoma para serem aplicados em veículos totalmente elétricos e híbridos. Como líder mundial em eletrificação, com profunda experiência em sistemas, liderança em inovações e uma obsessão por impulsionar o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP conta agora com mais de 1.700 funcionários ao redor do mundo, com receita anual total de mais de US$ 700 milhões.

Sobre a UBIQUICOM

Desde 2004, a UBIQUICOM desenvolveu e fornece Sistemas de Localização e Rastreamento em Tempo Real (RTLS), além de soluções inovadoras para aumentar a eficiência e segurança dos processos corporativos que estão relacionadosàprodução, cadeia de suprimentos e logística. Com seus clientes, a UBIQUICOM criou projetos bem-sucedidos, melhorando processos em produtividade, eficiência e segurança. Saiba mais em www.ubiquicom.com.

