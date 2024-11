A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, fez uma parceria com a Long Tale Games para lançar uma campanha beneficente. 50% das receitas do pacote de assinatura de 3 meses do Life is Feudal serão doadasàGames for Change. Essa iniciativa, em vigor até 31 de dezembro, reflete o compromisso da Xsolla em usar o poder dos jogos para promover mudanças positivas.

A campanha oferece aos jogadores uma incrível aventura no Life is Feudal: MMO e a chance de fazer um impacto real. Com metade de cada assinatura de 3 meses apoiando programas educacionais, iniciativas de engajamento cívico e projetos de impacto social, a campanha demonstra como os jogos podem criar um futuro melhor através do poder do entretenimento. Os jogadores são incentivados a se engajar em uma causa significativa, provando que jogos são mais do que simples diversão – são uma maneira de apoiar causas importantes.

"Jogos não são apenas entretenimento; é sobre comunidade e a capacidade de fazer a diferença", afirmou Chris Hewish, diretor de estratégia da Xsolla. "Apoiar a Games For Change reflete nossa missão de abordar temas como educação, engajamento cívico e impacto social por meio dos jogos. Essa campanha promove uma comunidade gamer inclusiva e inspira mudanças através dos jogos".

"A Games For Change está animada em fazer parte dessa iniciativa, mostrando como jogadores, desenvolvedores e criadores podem se unir para gerar impacto social positivo", disse Susanna Pollack, presidente da Games For Change. "Por meio desta parceria com a Xsolla e a Long Tale Games, buscamos capacitar mais criadores a desenvolver experiências envolventes, educativas e inspiradoras que vão além do entretenimento. Os fundos arrecadados apoiarão diretamente nossa missão de usar o poder dos jogos e da mídia imersiva para o bem social, promovendo mudanças significativas em comunidades ao redor do mundo".

Para mais informações, consulte a campanha da Long Tale Games e da Games For Change aqui: https://x.la/gamesforchange-lif

Essas campanhas demonstram a dedicação da Xsollaàresponsabilidade social e o comprometimento da comunidade gamer em usar suas plataformas para o bem maior.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos a nível mundial e em diversas plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais geografias, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores ao redor do mundo. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Montreal, Londres, Berlim, Pequim, Guangzhou, Seul, Tóquio, Kuala Lumpur, Raleigh e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse: xsolla.com

Twitter (X):@Xsolla| Facebook:Xsolla| Instagram:@xsolla| LinkedIn:Xsolla

Sobre a Long Tale Games

A Long Tale Games (LTG) é uma desenvolvedora de multiverso concentrada em revigorar jogos lendários com nova energia e empregar técnicas inovadoras de monetização e aquisição de usuários. Com um portfólio diversificado que inclui tudo, desde jogos clássicos até jogos web3, a LTG aproveita a experiência do setor para canalizar, portar, desenvolver ainda mais e apoiar a comercialização de verdadeiros tesouros escondidos e clássicos, garantindo que cada projeto tenha uma abordagem personalizada. Em sua essência, a LTG é desenvolvida por veteranos dedicados do setor que acreditam em uma estratégia voltada para a comunidade, envolvendo os jogadores no processo de desenvolvimento para dar nova vida a cada jogo, provando sua dedicação em reviver títulos amados e promovendo o crescimento de novos empreendimentos no mundo dos jogos.

Para mais informações, acesse longtalegames.com

Twitter (X):@LifeisFeudal | Facebook:Life is Feudal

Sobre a Games For Change

Desde 2004, a Games For Change (G4C) tem capacitado criadores de jogos e inovadores a promover mudanças reais, utilizando jogos e mídias imersivas para ensinar, fortalecer comunidades e melhorar o mundo. Em parceria com empresas de tecnologia, organizações sem fins lucrativos, fundações e órgãos governamentais, a G4C organiza eventos de alto nível, arcades públicos, desafios de design e programas voltados para a juventude. A G4C apoia desenvolvedores de jogos no mundo todo que trabalham com jogos para enfrentar questões reais, desde conflitos humanitários até mudanças climáticas e educação.

LinkedIn:Games For Change | Twitter (X):@G4C | Facebook:Games For Change

