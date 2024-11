Stitch + Spice, um curta-metragem de Luke Jaque-Rodney, uma das Voices of a RE:GENERATION da PUMA, foi oficialmente selecionado para a categoria Documentário Curto no 6º Festival Internacional de Cinema Big Syn, em Londres.

Voices of a RE:GENERATION é uma iniciativa da PUMA que destaca jovens agentes de mudança que promovem mudanças positivas em suas comunidades. Por meio dessa plataforma, a PUMA tem como objetivo inspirar a próxima geração a apoiar um futuro mais sustentável e faz parte das missões mais amplas da marca para comunicar a sustentabilidade de forma transparente e fácil de entender. Stitch + Spice é um documentário curto capturado nas fábricas fornecedoras da PUMA no Vietnã e em Bangladesh, com Luke, um vlogger de alimentação e nutrição, que compartilha refeições e se envolve com trabalhadores do setor de vestuário, mostrando suas vidas, perspectivas e culturas. No início deste ano, Stitch & Spice foi indicado como melhor filme de moda sobre sustentabilidade no London Fashion Film Festival e recebeu o prêmio Impact Docs Merit Award de 2024.

A exibição do festival on-line Big Syn, que ocorreu de 17 a 26 de outubro, apresentou cerca de 150 filmes que alcançaram mais de 45 milhões de pessoas em 120 países, liderados por um Grande Júri composto por ganhadores dos prêmios OSCAR, BAFTA e EMMY e líderes das Nações Unidas e da Câmara dos Lordes, além de personalidades da sustentabilidade, da política e da mídia.

Os fundadores do festival, Dr. Ragini G. Roy e Dr. Sourav Roy, comentaram: “O festival apresenta filmes de cineastas estudantes e também de lendas globais, como os vencedores do OSCAR Sir Ian McKellen(X Men,O Senhor dos Anéis) e Sir David Mark Rylance(O Bom Gigante Amigo), entre outros; além de documentários de cineastas aclamados, vencedores do EMMY e BAFTA”.

Os vencedores serão anunciados em 8 de novembro na cerimônia de premiação com tapete vermelho no Curzon Soho, e todos serão exibidos na maior tela da Europa,o Piccadilly Lights, em 14 de novembro de 2024, em Londres.

Sobre o Big Syn International Film Festival

O Big Syn International Film Festival é organizado pelo Big Syn Institute, parte do Centre for Big Synergy, uma Organização da Sociedade Civil do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN DESA). Desde 2019, o festival alcançou mais de 45 milhões de pessoas em 120 países para criar conscientização pública sobre sustentabilidade e as Metas Globais das Nações Unidas ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, usando o poder do cinema com propósito.

Por meio dos filmes e diálogos, milhões de espectadores estão se inspirando a fazer mais em suas próprias vidas porque veem a visão ampla e como todas as nossas vidas estão interconectadas neste mundo moderno. Todos os filmes abordam ou cobrem uma ou mais questões principais enfrentadas pelo planeta e pelas pessoas; em torno da sustentabilidade social, econômica ou ambiental, como mudanças climáticas, ação climática, desigualdade de gênero, fome e pobreza, discriminação, educação, saúde mental, deficiência, LGBTQIA+ e muitos outros.

Sobre a PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Há 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais velozes do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivas para a cultura de rua e para a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todas as partes do mundo e tem sede em Herzogenaurach/Alemanha.

