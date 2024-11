A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo"), um dos principais fornecedores de soluções inteligentes de software e energia solar, anunciou hoje que a empresa de desenvolvimento solar Apollo Flutuantes implantará 97.200 otimizadores Tigo, incluindo a linha Tigo TS4-X-O MLPE, na maior usina solar flutuante do Brasil. O projeto, previsto para ser concluído em dezembro de 2025, será localizado no reservatório da Usina Hidrelétrica de Lajeado, em Tocantins, Brasil. O projeto solar flutuante representa um marco no cenário de energia renovável do Brasil, que ocupa a oitava posição global na geração de eletricidade solar, com projeções de crescimento contínuo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241030834808/pt/

Apollo Flutuantes recently demonstrated a model of the future floating solar project site, which will feature Tigo Energy TS4-X-O devices for optimization, monitoring, and safety. (Graphic: Business Wire)

O projeto, desenvolvido e instalado pela Apollo Flutuantes, inclui inovações como plataformas novas e de alto albedo que otimizam a reflexão da luz para maximizar a produção de energia na parte traseira dos módulos bifaciais do sistema. O projeto contará com os recém-lançados dispositivos Tigo TS4-X-O MLPE, com suporte plug-and-play para módulos solares de até 800 W a 25 A. Isso permite que as dezoito ilhas solares demonstrem o potencial da energia solar flutuante para aproveitar os vastos rios e recursos hídricos do Brasil, minimizando o uso do solo e maximizando a produção de energia. À medida que a AE Power, a Apollo Flutuantes e a Tigo Energy se unem para tornar essa ambiciosa visão uma realidade, a usina solar flutuante de Lajeado estabelece um novo padrão em inovação para projetos de energia limpa, abrindo caminho para o crescimento da energia solar no Brasil.

"A tecnologia de otimização da Tigo é crucial para este projeto, pois precisamos de segurança elétrica na água, o que nos permite maximizar a produção de energia dos módulos bifaciais e ver exatamente o que está acontecendo em cada um dos módulos", disse José Alves Teixeira Filho, CEO da Apollo Flutuantes. "Com o desligamento rápido por meio da tecnologia de otimizadores, podemos isolar partes específicas do sistema para resolver problemas com segurança, sem precisar desligar toda a operação. Esse projeto serve como um exemplo importante a ser replicado em todo o Brasil,àmedida que nossas instalações solares e ambições se tornam cada vez maiores".

A linha Tigo TS4-X capacita os instaladores com a flexibilidade de implantar módulos de alta potência de até 800 W. Desenvolvida para projetos comerciais, industriais e em larga escala, essas soluções apresentam tecnologia patenteada da Tigo, com comunicações sem fio e PLC, e se conectam a uma ampla gama de inversores de terceiros. Com recursos de segurança, monitoramento e otimização, a série TS4-X oferece versatilidade e eficiência, garantindo desempenho ideal para setores que dependem criticamente de energia.

"Esse projeto traz mais um sistema Tigo em larga escala para o nosso portfólio, juntando-se a centenas de sistemas monitorados entre 500 kW e 5 MW, proporcionando aos clientes insights de alta resolução", disse Jing Tian, diretor de crescimento da Tigo Energy. "À medida que o tamanho e o número dos sistemas solares aumentam, a quantidade de dados que eles produzem exige um software avançado de monitoramento e análise da Tigo. Estamos honrados em atender a AE Power, a Apollo Flutuantes e todo o mercado brasileiro nessa capacidade".

O projeto da Apollo Flutuantes se junta aos clientes de monitoramento em nível de módulo de centenas de MW da Tigo. Para saber mais sobre a Apollo Flutuantes e o projeto do reservatório de Lajeado, leia o estudo de caso aqui, e assista este vídeo. Para saber mais sobre a família de dispositivos MLPE de alta potência Tigo TS4-X, acesse www.tigoenergy.com/ts4-x.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e produção de soluções inteligentes de hardware e software que aprimoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos. A Tigo combina o seu Flex MLPE (Module Level Power Electronics, eletrônica de potência em nível de módulo) e a tecnologia de otimização solar com recursos inteligentes de software baseados na nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos de MLPE da Tigo potencializam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e propiciam o desligamento rápido exigido por código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241030834808/pt/

Comunicações da Technica

Luis de Leon

E-mail: tigoenergy@technica.inc