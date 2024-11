Esri:

Data: quinta-feira, 31 de outubro de 2024

Hora: 8h PT | 15h GMT

Inscreva-se aqui

Moderadora do evento: Katharine Hayhoe, cientista climática

Palestrantes:

Lara Salam, especialista em GIS e de visualização de dados da Oxygen Conservation

Tash Senior, consultora de GIS na Esri UK

A Esri, líder mundial em soluções de software de sistema de informações geográficas (SIG), realizará uma transmissão ao vivo no LinkedIn na quinta-feira, 31 de outubro, moderada pela renomada cientista climática Katharine Hayhoe e com a participação da Oxygen Conservation e da Esri UK.

Os impactos das alterações climáticas tornaram-se impossíveis de ignorar. Como a ciência e a tecnologia podem ser utilizadas para um melhor entendimento e mitigação da alteração climática? Enquanto governos do mundo inteiro se reúnem para a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, a COP16, junte-seàcientista climática Katharine Hayhoe para uma conversa que pretende lançar uma luz sobre a conexão natural entre as mudanças climáticas e a biodiversidade.

Nesta transmissão ao vivo, pretendemos discutir o Biodiversity Net Gain (BNG), o esforço da Inglaterra para alinhar o setor de planejamento e desenvolvimento com as metas globais de biodiversidade da COP16. Se aplicadas globalmente, as práticas e os princípios do BNG podem ajudar os países a restaurarem a sua biodiversidade e se tornarem mais resilientes ao clima.

Ouça como os nossos convidados navegam pelo BNG por meio do planejamento e da conservação; veja como o software GIS pode ser utilizado para mapear, rastrear e relatar melhorias na biodiversidade; e aprenda sobre a conexão entre a biodiversidade e a resiliência climática.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Copyright © 2023 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo de globo da Esri, ArcGIS, AllSource, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241029421557/pt/

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas, Esri

Cel.: 301-693-2643

E-mail: jpruchniewski@esri.com