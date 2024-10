A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL), líder global em beleza de prestígio, anunciou hoje a nomeação de Stéphane de La Faverie como seu novo Presidente e CEO e membro do Conselho de Administração, a partir de 1º de janeiro de 2025. De La Faverie sucederá Fabrizio Freda, que anunciou sua intenção de se aposentar no início deste ano, após mais de 16 anos na empresa. Freda apoiará de La Faverie nos próximos meses para garantir uma transição tranquila. Como Presidente e CEO, de La Faverie se reportará diretamente ao Conselho de Administração da empresa. Além disso, William P. Lauder deixará sua função atual como Presidente Executivo da empresa e permanecerá como Presidente do Conselho de Administração, após a próxima reunião anual de acionistas da empresa.

Sobre a nomeação de de La Faverie, William P. Lauder disse, “A profunda experiência no setor e operacional de Stéphane, e sua abordagem colaborativa e dinâmica, fazem dele o CEO ideal para nos levar adiante com rapidez e urgência. Tendo trabalhado em estreita colaboração com ele por muitos anos, posso atestar a capacidade de Stéphane de nutrir e construir marcas de prestígio poderosas, enquanto seu profundo entendimento e respeito pela herança e cultura de nossa empresa o posicionam bem para o sucesso nesta função. Sua visão estratégica posicionará a empresa para impulsionar o crescimento de longo prazo diante de seus desafios atuais,àmedida que ele implementa novas abordagens transformacionais para o futuro. Esta nomeação marca um novo capítulo emocionante na história de nossa empresa, e estou ansioso para apoiar Stéphane enquanto ele lidera os muitos funcionários talentosos da The Estée Lauder Companies e nos acelera em nosso caminho para um futuro promissor.”

Lauder continuou: “Ao refletir sobre 16 anos de trabalho ao lado de Fabrizio e tantos líderes e funcionários talentosos, estou imensamente orgulhoso do que conquistamos. Minha decisão de focar somente em meu papel como Presidente do Conselho representa uma evolução importante para a família Lauder. A gestão diária de longa data da nossa família na Empresa está evoluindo e reflete meu desejo de focar mais na direção estratégica geral da empresa. Como família, continuamos comprometidos com esta incrível empresa e continuamos vendo nosso investimento através das lentes do capital paciente de longo prazo. Estou confiante de que Stéphane será um CEO eficaz e impactante, capaz de tomar as ações decisivas necessárias diante dos nossos desafios atuais, e que ele e a próxima geração da liderança da empresa nos conduzirão a um sucesso ainda maior.”

“Stéphane é o líder transformacional ideal necessário para conduzir esta empresa extraordinária através dos seus desafios atuais e para o seu próximo capítulo de crescimento”, disse Charlene Barshefsky, diretor-presidente do Conselho de Administração. “Após um processo abrangente de planejamento de sucessão de CEO e uma revisão completa de candidatos externos e internos, Stéphane foi a escolha clara do Conselho por sua mistura de visão estratégica, conhecimento e experiência da indústria global, ambição profunda pela empresa e suas marcas notáveis ??e capacidade única de abordar os desafios que a empresa enfrenta para revitalizar o crescimento. Seu profundo conhecimento de nossa empresa permitirá que Stéphane avalie rapidamente as oportunidades e implemente planos estratégicos. Seu estilo de liderança inclusivo permitirá que ele inspire e mobilize a empresa com rapidez e agilidade e nos coloque em um caminho para o crescimento sustentável de longo prazo e impulsione o valor para os acionistas.”

Com mais de 25 anos de experiência em beleza de prestígio, de La Faverie se juntouàempresa em 2011 e atualmente atua como presidente do grupo executivo, supervisionando muitas das marcas da empresa em seu poderoso portfólio, de marcas de mais de um bilhão de dólares, como Estée Lauder, a marcas de escala e desenvolvimento, incluindo Jo Malone London, The Ordinary e Le Labo. Um líder criativo, energizado e focado, de La Faverie demonstrou foco intransigente na excelência e inovação da marca em todas as categorias, geografias e canais, bem como uma capacidade de impulsionar a lucratividade com disciplina, velocidade e eficiência. Ele desempenhou um papel particularmente instrumental no aprimoramento do portfólio de fragrâncias da empresa durante um momento crucial para a categoria, navegando habilmente nas mudanças do setor e evoluindo os comportamentos do consumidor. Além disso, Stéphane desempenhou um papel fundamental na liderança da implementação do Plano de Recuperação de Lucros e Crescimento da empresa para ajudar a restaurar uma rentabilidade mais forte e sustentável.

Antes de sua função atual, ele liderou a marca Estée Lauder, uma das maiores marcas de beleza de prestígio do mundo. Durante esse tempo, ele aproveitou com sucesso as oportunidades de crescimento, incluindo produtos hero, marketing com prioridade digital e orientado por dados, novas tecnologias e canais de alto crescimento, permitindo que a marca engajasse uma base de consumidores diversificada, desde os Perennials até a Geração Z, levando-a a se tornar uma marca de ponta entre os consumidores chineses.

Um membro altamente impactante da Equipe de Liderança Executiva da empresa desde 2014, de La Faverie é amplamente respeitado dentro da empresa e em todo o setor por sua capacidade de avaliar soluções de negócios de múltiplas perspectivas, guiado por sua compreensão abrangente de mercados globais, canais emergentes e dinâmica do consumidor. Sua ampla experiência comercial, capacidade de navegar em cadeias de suprimentos globais complexas, experiência em gerenciamento por meio de interrupções e sua ambição e comprometimento em fortalecer a empresa e suas marcas são qualidades de liderança essenciaisàmedida que a empresa passa por uma redefinição estratégica. Além disso, de La Faverie desenvolveu conexões significativas com partes interessadas em todo o setor, incluindo varejistas e fornecedores globais e membros da comunidade de investidores.

Em sua nomeação, de La Faverie disse, “Estou profundamente honrado e animado por liderar a The Estée Lauder Companies, uma empresa fundada por um empreendedor visionário cujo legado continua a nos inspirar hoje. À medida que trabalhamos juntos para retornarànossa posição preeminente como líder em beleza de prestígio global, aproveitaremos nossa herança familiar, marcas extraordinárias, talento excepcional, abordagem centrada no consumidor e criatividade – elementos essenciais que refletem nosso próprio DNA. Estamos extremamente focados em revitalizar nosso crescimento por meio de inovação pioneira, experiências inesquecíveis e marketing de ponta para inspirar nossos consumidores em todo o mundo. Sou grato a Fabrizio por sua orientação estratégica e estou ansioso para trabalhar com ele em uma transição perfeita. É uma honra avançar esse legado de excelência e estou animado para liderar nossas equipes incríveis enquanto trabalhamos juntos para moldar o cenário de beleza do amanhã, ao mesmo tempo em que representamos os interesses de todos os acionistas.”

Fabrizio Freda disse, “Tendo trabalhado ao lado de Stéphane por muitos anos, estou emocionado em recebê-lo como o próximo presidente e CEO da The Estée Lauder Companies e ansioso para apoiar uma transição perfeita. Sua liderança visionária é definida por seu compromisso inabalável com a excelência e abordagem inovadora para aprimorar nossas marcas e moldar a experiência do consumidor. Em um setor tão dinâmico quanto a beleza de prestígio, o profundo conhecimento de Stéphane, sua força excepcional como líder e sua capacidade única de combinar inspiração, autenticidade e insights estratégicos para impulsionar o crescimento lucrativo permitirão que ele oriente o sucesso futuro do portfólio da empresa.”

Biografia de Stéphane de La Faverie

Antes de ingressar na The Estée Lauder Companies, Stéphane atuou como Gerente Geral da Giorgio Armani Beauty EUA, uma divisão da L'Oréal Paris. Ele começou sua carreira com a marca Lancôme Global em Paris e depois ingressou na divisão Travel Retail como gerente de área do grupo de produtos de luxo, na América do Norte, supervisionando as marcas de beleza Lancôme, Giorgio Armani, Ralph Lauren e Biotherm. Logo depois, foi nomeado gerente geral da Lancôme na Austrália e, em 2006, ingressou na Lancôme EUA como vice-presidente de Marketing, supervisionando as categorias de cuidados com a pele e fragrâncias.

Stéphane estudou na ESC Bordeaux Business School e fala fluentemente francês, inglês e espanhol.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicadoàimprensa podem constituir declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. Essas declarações incluem aquelas contidas nas várias citações. Embora a empresa acredite que suas expectativas se baseiem em suposições razoáveis dentro dos limites de seu conhecimento de seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir substancialmente das expectativas da empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso sua estratégia, incluindo o plano de recuperação de lucros e crescimento da empresa, a transição bem-sucedida de sua liderança, e outros fatores descritos nos registros da empresa juntoàComissão de Valores Mobiliários, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não assume nenhuma responsabilidade pela atualização das declarações prospectivas feitas neste documento ou de outra forma.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, e é administradora de marcas de luxo e prestígio em todo o mundo. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios com nomes de marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

