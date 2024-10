Consultoria especializada pode ajudar na redução de custos trabalhistas

A gestão de custos trabalhistas tem se tornado uma prioridade para empresas de diversos setores, especialmente diante das constantes mudanças nas legislações e regulamentações trabalhistas no Brasil. Nesse cenário, a consultoria jurídica especializada surge como uma alternativa eficaz para reduzir encargos e mitigar riscos associados a passivos trabalhistas, previdenciários e sindicais.

O escritório MMADVS, com experiência no suporte a grandes empregadores, têm oferecido auxílio a empresas para otimizar suas operações por meio da consultoria jurídica trabalhista, promovendo a redução de custos e a implementação de medidas preventivas. Essas ações envolvem a análise detalhada das práticas de contratação, administração de folha de pagamento, benefícios, jornadas de trabalho e acordos sindicais, a fim de identificar oportunidades de ajuste que gerem economia e maior segurança jurídica.

De acordo com Lucas Soldani, sócio sênior responsável pela área de Consultoria Trabalhista e Relações Sindicais, um dos principais benefícios da consultoria jurídica é a possibilidade de antecipar contingências e ajustar processos internos. "Nosso trabalho está focado em identificar práticas que possam estar fora da conformidade legal, ajustando procedimentos para garantir que a empresa opere dentro das regras, minimizando o risco de passivos futuros", explica Soldani.

Além de ajustes em conformidade, o escritório também auxilia empresas em negociações coletivas e individuais, evitando conflitos com sindicatos e garantindo que os acordos respeitem as particularidades do negócio. "A atuação preventiva é o que faz a diferença na contenção de custos. A cada negociação sindical ou mudança nas regras de contratação, revisamos o impacto financeiro e propomos ajustes que podem representar economia a médio e longo prazo", acrescenta Soldani.

Essa abordagem, somada a uma gestão mais eficiente das questões trabalhistas, pode permitir que empresas de diferentes portes alcancem melhores resultados financeiros, ao mesmo tempo em que pode reduzir os riscos de litígios e multas por descumprimento da legislação.

Lucas Soldani reforça a importância de uma consultoria contínua: "A legislação trabalhista no Brasil é dinâmica, e as empresas precisam estar preparadas para se adequar às mudanças. Nosso papel é garantir que essas adaptações sejam feitas da maneira mais eficiente e econômica possível", finaliza.

