Turistas buscam por hospedagens all inclusive

As buscas pelo termo “resort all inclusive” no Google cresceram 6,3% entre abril de 2023 e abril de 2024, segundo um balanço conduzido pela Agência Conversion, especializada em análise de dados e Search Engine Optimization (SEO, na sigla em inglês - Otimização para Mecanismos de Busca, em português), compartilhado pelo site Panrotas.

Aliás, 53% dos brasileiros planejam viajar até julho de 2025, conforme um levantamento recente realizado pela Hibou, também repercutidos pelo Panrotas. Dentre os participantes, 55% pretendem viajar para outros estados do país, enquanto 23% planejam conhecer lugares dentro do próprio estado.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra o Golden Park All Inclusive Poços de Caldas, conta que a modalidade all inclusive apresenta uma série de diferenças entre as pensões mais comuns - que oferecem café da manhã, meia pensão e pensão completa.

“Quando falamos sobre as principais diferenças entre as modalidades de pensão e o regime all inclusive, a principal questão é a liberdade e conveniência que a última pode oferecer”, afirma.

Aly explica que no café da manhã, por exemplo, o hóspede precisa se preocupar com as demais refeições do dia, tendo que planejar onde e quando comer. Já na meia pensão, há uma melhoria nesse sentido, pois além do café, geralmente uma das outras refeições está incluída, mas ainda há certa limitação.

“A pensão completa inclui todas as refeições principais, mas com horários e locais restritos”, afirma. “Já no all inclusive não há esse tipo de preocupação em relação a refeições, bebidas e até alguns entretenimentos. A pessoa não precisa sair do resort, nem se preocupar com contas extras”, esclarece.

Além disso, segundo Aly, com o all inclusive há uma variedade maior de opções, que vão desde lanches até coquetéis, tudo à disposição do hóspede. “Essa flexibilidade e despreocupação com o financeiro é o que pode transformar a estadia em algo mais completo e prazeroso”, considera.

Ainda de acordo com o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, enquanto as opções de pensão mais simples oferecem certa liberdade para explorar restaurantes locais, o all inclusive convida o hóspede a aproveitar tudo que o hotel ou resort tem a oferecer, sem a necessidade de sair das instalações.

All inclusive: por que a modalidade atrai viajantes?

Na visão de Aly, uma série de fatores contribuem para a alta na busca por hotéis e resorts que oferecem a modalidade all inclusive, a começar pela busca crescente por praticidade e conforto. “As pessoas têm vivido uma rotina cada vez mais corrida e estressante, então, quando viajam, querem justamente o oposto. Optar por um all inclusive tira o peso da decisão diária de onde e o que comer, quanto vai custar ou até se há um restaurante por perto”.

Além disso, prossegue, ao optar por um pacote all inclusive, é possível saber exatamente quanto se vai gastar. “Num momento de incerteza financeira, essa previsibilidade pode atrair muito. A ideia de pagar um preço fixo e não se preocupar com gastos extras durante a estadia traz tranquilidade”, explica.

Segundo Aly, outro aspecto que não pode ser ignorado é a experiência completa e imersiva que alguns resorts all inclusive oferecem. “Quando alguém se hospeda em um resort com esse tipo de regime, muitas vezes está buscando não só descanso, mas entretenimento, e os resorts sabem entregar isso”, pontua.



Modalidade atrai diversos perfis de viajantes

De acordo com Aly, cada vez mais, a modalidade all inclusive vem atraindo diversos perfis de viajantes. “Para famílias com crianças, ter tudo ao alcance - desde atividades infantis, até refeições disponíveis a qualquer hora - facilita muito a vida dos pais. O modelo traz liberdade para os pequenos se divertirem enquanto os adultos relaxam”, destaca.

“Além disso, os resorts all inclusive são atrativos para casais que querem fugir da rotina e aproveitar momentos de tranquilidade”, acrescenta.

Aly conta que os casais em lua de mel também são os principais interessados no modelo: “Ter um serviço completo à disposição, desde spas até refeições românticas, faz com que a experiência se torne ainda mais especial”, afirma. “O casal pode curtir o momento sem precisar pensar em logística”, emenda.

Golden Inn Poços de Caldas

O Golden Park Poços de Caldas está localizado no alto da serra e oferece vista para as montanhas. O hotel se propõe a ser uma alternativa para quem deseja se desconectar da correria do dia a dia e se reconectar com a natureza da região.

As principais características da hospedagem são:

Estrutura com mais de 114 apartamentos;

Duas suítes presidenciais;

Quartos adaptados para pessoas com necessidades especiais;

Elevadores panorâmicos;

Complexo aquático com piscinas climatizadas;

Golden Acqua Park;

Recreação para as crianças;

Sistema All Inclusive com experiência gastronômica, desde petiscos, culinária tipicamente mineira e jantares à la carte.

Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-golden-park-pocos-de-caldas