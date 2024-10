Omni atende Equinor Brasil na Bacia de Campos

A Omni Táxi Aéreo, afiliada do Group Omni Helicopters International (OHI), foi escolhida pela Equinor Brasil para operar um novo contrato, fornecendo suporte aéreo às atividades offshore no campo de Bacalhau, localizado na Bacia de Santos. A região, em pleno desenvolvimento, receberá um dos maiores FPSOs do mundo, com capacidade de produção de até 220 mil barris de petróleo por dia.

As operações serão realizadas a partir da base de operações da Omni Táxi Aéreo no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Para atender a esse contrato, a Omni utilizará três helicópteros: um Sikorsky S92, de grande porte, e duas aeronaves da categoria super médio, os modelos Leonardo AW189 e Airbus H175. As aeronaves super médias são reconhecidas pela modernidade, conforto e eficiência, com uma redução em torno de 25% nas emissões de CO2 em comparação aos helicópteros de grande porte. A Omni é a única empresa no Brasil que opera os modelos AW189 e H175.

“A inclusão de um cliente tão prestigiado e referência em segurança como a Equinor é um reconhecimento do compromisso das nossas equipes em aprimorar constantemente os processos e elevar os padrões de segurança e qualidade de nossos serviços", comentou Décio Galvão, diretor comercial da Omni Táxi Aéreo.

