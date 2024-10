Projeto japonês transforma banheiros em obras arquitetônicas

Pensando em unir arte e funcionalidade, a Nippon Foundation criou o Tokyo Toilet Project, iniciativa que reimaginou 17 banheiros públicos japoneses em obras de design e arquitetura que promovem a inovação dos espaços. Com a proposta de mudar a percepção das pessoas sobre os espaços, 16 criadores foram encarregados de transformar a eficiência e a atratividade dos banheiros públicos em um marco na ressignificação urbana e cultural.

Localizados no distrito de Shibuya, em Tóquio, os 17 banheiros públicos foram reimaginados por nomes importantes do design japonês e internacional, como os arquitetos Tadao Ando e Kengo Kuma, o diretor de arte Sat? Kashiwa, o designer Marc Newson, e o designer de moda Nigo, fundador da marca A Bathing Ape (BAPE). Com o projeto, os ambientes se tornaram mais atraentes, inclusivos e acessíveis para todas as idades, gêneros e condições físicas, pensados para integrar o espaço urbano e oferecer uma experiência agradável.

Um dos destaques do Tokyo Toilet Project é a criação do arquiteto Shigeru Ban, que construiu cabines com paredes coloridas e translúcidas que se tornam opacas ao trancar as portas, garantindo a privacidade, abordagem que chama a atenção dos visitantes do Mini Parque Yoyogi Fukamachi e do Parque Comunitário Haru-no-Ogawa. O espaço ganhou ainda mais notoriedade com o filme indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro Dias Perfeitos (2023), do diretor Wim Wenders, que segue os dias de um zelador encarregado da limpeza dos banheiros do projeto, se tornando um dos pontos turísticos dos entornos do Parque Yoyogi em Shibuya.

Pensando na eficiência e hospitalidade em todos os espaços, os 17 banheiros do Tokyo Toilet Project são equipados com vasos sanitários tecnológicos japoneses, ou washlets, como são conhecidos no Japão, itens de desejo equipados com assentos aquecidos, duchas higiênicas automáticas, sensores de movimento, controle por voz, descarga inteligente e até música ambiente para promover o relaxamento de quem estiver utilizando o espaço.

Algumas lojas e restaurantes especializados em cultura japonesa no Brasil, como a Japan House São Paulo, possuem sanitários tecnológicos semelhantes aos do Japão, garantindo uma oportunidade não apenas para conhecer a hospitalidade japonesa sem precisar ir até o país nipônico, mas também para repensar a forma como os espaços públicos e o design no cotidiano são tratados. A instituição cultural paulista também possui sua arquitetura e grande fachada de madeira hinoki assinadas pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, responsável por desenvolver o banheiro do Parque Shoto com paredes de placas de cedro que mesclam a construção à natureza do parque e reforçam o design característico do arquiteto.

Mais do que um projeto de design, o Tokyo Toilet Project apresenta novas formas de pensar os espaços públicos em áreas densamente povoadas como o distrito de Shibuya, tornando locais muitas vezes ignorados em uma agradável integração entre a arquitetura e o cenário urbano, unindo funcionalidade e estética para a criação de espaços públicos seguros e confortáveis. A iniciativa da Nippon Foundation é uma forma de demonstrar que até mesmo ações aparentemente simples podem ter impactos profundos na sociedade e na relação com espaços públicos, oferecendo uma fonte de inspiração para arquitetos e designers do mundo todo, transformando a vida nas grandes cidades com criatividade.





Serviço:

Tokyo Toilet Project

Lista completa das localizações dos banheiros no site: https://tokyotoilet.jp/en/

Japan House São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/





Website: https://www.japanhousesp.com.br/