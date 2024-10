Barbieri esclarece mitos sobre o Steel Frame

O uso do sistema Steel Frame na construção civil ainda causa dúvidas e preocupações sobre custos, isolamento, durabilidade, detalhes técnicos e outros pontos. Pensando em desmistificar o assunto, André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, elencou os quatro principais mitos sobre o Steel Frame.

Steel Frame significa aço leve. Este é um sistema da construção civil que tem como estrutura principal os perfis de aço galvanizado e tem como pontos positivos a praticidade, agilidade, resistência e durabilidade. Além disso, permite a aplicação em diversos tipos de projetos, que vão desde habitações unifamiliares até grandes edifícios de escritórios, escolas e armazéns industriais.

1) “Os projetos são limitados somente a um único andar”

O Steel Frame não é um sistema restrito em termos de estrutura. Pelo contrário, é adequado para a construção de edifícios de vários andares, pois a quantidade de material utilizado é calculada para suportar as cargas verticais e horizontais exigidas em cada nível.

2) “Não possibilita o isolamento térmico e acústico”

Uma obra em Steel Frame, quando construída corretamente e combinada com materiais e acessórios adequados, permite o isolamento nas paredes, tetos e pisos dos edifícios. Por exemplo, painéis feitos de materiais como lã de vidro podem ser colocados entre os perfis de aço para criar uma barreira eficaz contra o calor, frio e som, proporcionando uma otimização da energia consumida. Contudo, é essencial que o projeto e a instalação sejam realizados da forma adequada para garantir um bom isolamento.

3) “Tem durabilidade inferior aos demais sistemas”

É um mito, pois o Steel Frame utiliza materiais de alta resistência. O aço galvanizado utilizado é altamente resistente à corrosão, já que passa pelo processo de galvanização (revestimento do aço com uma camada protetora de zinco) para aumentar a sua resistência à oxidação e deterioração pelos agentes atmosféricos. Além disso, o aço é um material capaz de suportar cargas significativas sem deterioração, promovendo estabilidade mesmo em condições climáticas adversas.

Outro aspecto é o fato de ser um sistema que não utiliza materiais suscetíveis a cupins e outros insetos, o que aumenta a durabilidade da estrutura.

4) “Qualquer profissional da área pode atuar com Steel Frame”

O Steel Frame exige um trabalho conjunto de diferentes profissionais capacitados que conheçam o sistema e as suas particularidades para que o projeto seja realizado de forma segura.

