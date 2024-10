Mundo Corporativo

Logística de alta performance impulsiona energia renovável

Com aproximadamente 85% da eletricidade do país proveniente de fontes limpas, como usinas hidrelétricas, fotovoltaicas, eólicas e biomassa, dados de outubro de 2024, o Brasil é considerado um dos líderes mundiais em energia renovável, de acordo com Sistema de Informações de Geração da ANEEL. Mas os desafios da logística neste segmento também são imensos. Estratégias de alta performance vêm contribuindo para manter o crescimento do setor.