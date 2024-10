A Alliant National Title Insurance Company e afiliada (“Alliant National”) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para ser adquirida pela Dream Finders Homes, Inc. (“DFH”) (NYSE: DFH).

A Presidio Investors (“PI”) adquiriu a Alliant National em 2018 e foi fundamental para ajudar a empresa a estabelecer processos internos consolidados, expandir o alcance geográfico, aprimorar a eficiência operacional e promover a inovação tecnológica. Em 2023, a Alliant National criou uma ferramenta líder em detecção de fraudes, desenvolvida especificamente para agilizar o fluxo de uma transação imobiliária. Esta solução exclusiva é totalmente personalizável para agências especializadas em títulos imobiliários, contando com recursos consolidados de prevenção de fraudes baseados em IA. Meredith Moss, presidente do conselho administrativo, disse: “A Alliant National continuou a aumentar sua participação de mercado por meio de serviços de primeira linha para agentes de títulos imobiliários, apoiados por uma plataforma de software inovadora e aplicativo de IA de última geração. O anúncio da Dream Finders reconhece o valor criado pela abordagem distinta da Alliant National, que prioriza tanto os relacionamentos quanto a tecnologia”.

Chris Puscasiu, sócio-gerente da Presidio, disse: “Foi uma jornada emocionante de seis anos ver a Alliant National aumentar drasticamente sua presença e desenvolver ferramentas para expandir e auxiliar seus clientes. Apesar da incerteza durante o período da pandemia e dos recentes desafios do mercado imobiliário, o investimento contínuo no crescimento da empresa permitiu que fosse reconhecida como líder em inovação em sua área de atuação, como esta transação demonstra“.

Os relacionamentos desenvolvidos ao longo de quase 20 anos com agentes de títulos imobiliários independentes facilitaram esta transação emocionante. David Sinclair, presidente e CEO da Alliant National, disse: “Estamos muito entusiasmados de fazer parte do ecossistema da Dream Finders e vislumbrar um futuro emocionante juntos. A colaboração de uma construtora inovadora, uma agência de títulos imobiliários consolidada e da equipe de subscrição da Alliant National promoverá o nosso sucesso e crescimento de longo prazo em um parceiro imobiliário nacional”.

O fechamento desta transação está sujeito às aprovações regulatórias.

Reveja o comunicado de imprensa relacionado publicado pela Dream Finders Homes.

Sobre a Alliant National Title Insurance Company

A Alliant National, com sede em Longmont, Colorado, é uma seguradora de títulos com mais de 700 agentes independentes em 32 estados e no distrito de Colúmbia. A Alliant National se concentra exclusivamente no sucesso de agentes independentes, como a maior seguradora de títulos do país sem operações diretas ou afiliadas.

Sobre a Presidio Investors

A Presidio Investors é uma empresa de private equity focada em investir em empresas de médio porte. Com um compromisso centrado no crescimento estratégico e na criação de valor, a Presidio Investors realiza parcerias com equipes de gestão excepcionais para alcançar o sucesso a longo prazo.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241028347144/pt/

Meg Kaufman

Chefe de gabinete

Meg@presidioinvestors.com

(737) 587-2940

www.presidioinvestors.com