Parse Biosciences, líder em oferecer soluções de sequenciamento de células únicas acessíveis e escaláveis, anunciou hoje o lançamento do Parse GigaLab™ para aplicar o sequenciamento de células únicas a bilhões de células ao ano. O GigaLab aproveita a tecnologia de célula única Evercode™ da Parse com um fluxo de trabalho ampliado e automação expandida para permitir descobertas nunca antes consideradas possíveis com os enfoques atuais de células únicas.

O GigaLab foi elaborado especificamente para pesquisadores que desejam ampliar seus projetos de 10 milhões de células e muito maiores. A capacidade atual possibilita o perfil de 2,5 bilhões de células ao ano e continuará crescendo rapidamente ao longo do tempo. Diversos projetos iniciais em execução no GigaLab já estão definidos para exceder o número total de células disponíveis em todos os conjuntos de dados públicos de células únicas até o momento. Estas novas capacidades serão particularmente úteis aos pesquisadores concentrados em análises de drogas e perturbações em larga escala, geração de conjuntos de dados para modelos de IA generativa e atlas para estudos populacionais.

Como demonstração inicial em parceria com a Ultima Genomics, o desenvolvedor de uma nova plataforma revolucionária de sequenciamento de próxima geração (NGS) de altíssimo rendimento, a Parse executou o primeiro experimento de 10 milhões de células com 1.092 amostras em uma única execução, com todo o código de barras e preparação da biblioteca levando apenas 3 dias. Este primeiro estudo deste tipo mediu 90 perturbações de citocinas em 18 tipos de células imunes em 12 doadores de PBMC, resultando em mais de 19.000 perturbações observadas. Além de sua parceria com a Ultima, a equipe da Parse cooperou com o Professor Fabian Theis da Helmholtz de Munique, cujo laboratório desenvolveu a ferramenta de biologia computacional de célula única, Scanpy. Theis e seu laboratório vêm analisando este conjunto de dados de 10 milhões de células e o aproveitando para preparar novos modelos de IA.

“Conjuntos de dados de perturbação de células únicas em larga escala são exatamente o que o campo precisa para construir e preparar modelos, a fim de nos ajudar a prever melhor os resultados tanto na saúde como na doença", disse o Dr. Theis. Ele acrescentou: “A velocidade e a escala com que o Parse é capaz de entregar estes conjuntos de dados são realmente incríveis e irão acelerar o ritmo da descoberta."

"Com os kits existentes da Parse, os pesquisadores agora estão rotineiramente criando perfis de 1 milhão de células ou núcleos em um único experimento", afirmou Charlie Roco, PhD, Diretor de Tecnologia e Cofundador da Parse Biosciences. Ele acrescentou: "Ainda não encontramos um limite para a tecnologia Evercode e, agora, com o GigaLab, iremos marcar o início de uma nova era de análise de células individuais e redefinir o que é possível para melhorar a descoberta biológica e a saúde humana."

Os membros da equipe do Parse irão revelar detalhes adicionais sobre os recursos do GigaLab na próxima conferência da Sociedade Americana de Genética Humana (ASHG) em uma palestra no CoLab Theater (Teatro 1) em 6 de novembro às 14h30, horário local, e durante o restante da conferência no estande nº 703.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 2.000 clientes em todo o mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

