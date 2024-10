Expresso Adamantina abre vagas para motoristas em cinco estados brasileiros

A Expresso Adamantina, tradicional empresa de transporte rodoviário do país, anuncia a abertura de diversas vagas para motoristas profissionais nas cidades de Ribeirão Preto (SP), Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e Araçatuba (SP). As oportunidades fazem parte do plano de expansão da companhia para fortalecer sua presença nacional.

Os candidatos devem possuir experiência mínima de três anos na condução de veículos pesados e ter o curso de Transporte Coletivo de Passageiros. Entre as principais atribuições estão a execução de viagens conforme escala, auxílio na organização de bagagens, conferência das condições do veículo e acompanhamento dos processos de embarque e desembarque de malas e mercadorias.

A empresa oferece remuneração com salário base de R$ 3.014,91, além de benefícios como cesta básica, vale-alimentação e vale-transporte. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail analista.rhsp@expressoadamantina.com.br. É importante mencionar a cidade de interesse no assunto do e-mail.

Com mais de cinco décadas de atuação no mercado brasileiro, a Expresso Adamantina conta, atualmente, com uma nova frota composta por 200 veículos e aproximadamente 1.500 colaboradores diretos. A empresa mantém rotas regulares que conectam importantes centros urbanos em todas as regiões do Brasil, com destaque para as ligações entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais.

Nos últimos anos, a companhia investiu na modernização de sua frota e na ampliação de suas instalações, como parte de seu plano para aprimorar a qualidade do serviço e o conforto para os passageiros. Com um histórico de crescimento constante, a Expresso Adamantina transporta anualmente mais de 2 milhões de passageiros, consolidando sua posição como uma das maiores no segmento de transporte rodoviário de passageiros no Brasil.

Para mais informações sobre as vagas e a empresa, os interessados podem acessar o site oficial da companhia ou entrar em contato através dos canais de atendimento disponíveis.

Website: https://expressoadamantina.com.br/