A Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) anunciou hoje que suas operações no Suriname foram escolhidas para receber o Prêmio do Secretário de Estado dos Estados Unidos da América por Excelência Corporativa na categoria Resiliência Climática. Este reconhecimento destaca o papel fundamental da Newmont no avanço do desenvolvimento econômico do Suriname e no compromisso da empresa com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa.

"A Newmont se sente muito honrada de receber este prestigioso prêmio. É uma prova do nosso compromisso em criar valor e melhorar vidas por meio da mineração responsável e sustentável”, disse Tom Palmer, CEO e presidente da Newmont. "Desde que começamos as operações no Suriname, reconhecemos as necessidades essenciais das comunidades locais, especialmente com relaçãoàinfraestrutura e oportunidades econômicas que têm sido impactadas pela mudança climática.

“Ao longo dos anos, desenvolvemos programas em colaboração com os nossos parceiros comunitários para apoiar os negócios existentes e gerar novas oportunidades que se beneficiem da cadeia de valor da Newmont. Isto inclui trabalhar em estreita colaboração com mineradores artesanais de pequena escala em seus esforços de recuperação de terras e oferecer programas de capacitação e assistência financeira para o desenvolvimento de um novo pipeline de oportunidades para pequenos negócios.

“Como uma empresa com sede nos EUA e com 103 anos de existência, estamos orgulhosos de demonstrar o nosso compromisso com os mais altos padrões éticos e ambientais e com o avanço a longo prazo do Suriname e de seu povo”, ele acrescentou.

A Newmont está profundamente empenhada em apoiar e promover os objetivos do desenvolvimento verde do Suriname. Planejamos continuar a aprimorar o nosso impacto nesta área por meio do trabalho em estreita colaboração com as nossas partes interessadas. Ao longo dos anos, nossa dedicação inabalável a esse propósito impulsionou consistentemente o desenvolvimento socioeconômico nas comunidades que atendemos.

A Newmont promove o crescimento econômico ao capacitar as comunidades locais por meio do desenvolvimento de talentos, aquisições locais e iniciativas de capacitação. Em colaboração com nossos parceiros comunitários, a Newmont criou programas para apoiar as empresas locais e gerar novas oportunidades a partir de nossa cadeia de valor. Isto inclui trabalhar em estreita colaboração com mineradores artesanais de pequena escala em seus esforços de recuperação de terras e oferecer programas de capacitação e assistência financeira para o desenvolvimento de um novo pipeline de oportunidades para pequenos negócios.

Estabelecida em 1999, o Prêmio do Secretário de Estado dos Estados Unidos da América por Excelência Corporativa reconhece o papel fundamental que as empresas dos EUA desempenham em promover os padrões mais elevados de conduta empresarial. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Sobre a Newmont

A Newmont é a empresa líder mundial em ouro e produtora de cobre, zinco, chumbo e prata. O portfólio de ativos, perspectivas e talentos de classe mundial da empresa está ancorado em jurisdições de mineração favoráveis na África, Austrália, América Latina e Caribe, América do Norte e Papua Nova Guiné. A Newmont é a única produtora de ouro cotada no índice S&P 500, sendo amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança com base em princípios. A Newmont é líder do setor em criar valor, com suporte de robustas normas de segurança, execução superior e conhecimento técnico. Fundada em 1921, a empresa possui capital aberto desde 1925.

Na Newmont, nosso objetivo é criar valor e melhorar vidas por meio da mineração sustentável e responsável. Para saber mais sobre a estratégia e as iniciativas de sustentabilidade da Newmont, acesse www.newmont.com.

