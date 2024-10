Curitiba (PR) sedia festival de música Universo Alegria 2024

Curitiba (PR) sedia no dia 7 de dezembro (sábado) o festival de música Universo Alegria 2024. Gusttavo Lima, Ana Castela, Luan Pereira, Hugo & Guilherme e Matuê estão entre os artistas confirmados para o evento, que acontece no Estádio Major Antônio Couto Pereira.

Além disso, o evento - considerado um dos maiores festivais de música nacional -, deve receber outros nomes de destaque do país, como Dennis, Leo e Raphael, Henrico DJ e o grupo Terezo. Este ano, o Universo Alegria também acontece em Belo Horizonte (MG), no dia 02 de novembro, e em Porto Alegre (RS), no dia 14 de dezembro.

“Quando penso na expectativa da rede hoteleira de Curitiba para um evento como o Universo Alegria, não tenho dúvidas de que deve ser altíssima”, afirma Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis - responsável pelo Hotel Euro Suite Curitiba Batel.

Aly destaca que a cidade, com sua estrutura turística já consolidada, está sempre pronta para receber grandes eventos, mas o impacto de um festival desse porte é algo grandioso.

“A movimentação em torno de hospedagens, desde hotéis mais sofisticados até opções mais econômicas, deve aumentar consideravelmente”, analisa. “Além disso, essa é uma oportunidade para que muitos estabelecimentos possam se destacar, oferecendo pacotes especiais e serviços diferenciados para atrair esse público animado e diverso”, afirma.

Na visão de Aly, os hotéis da capital paranaense podem aproveitar a ocasião para criar experiências personalizadas para os fãs de música que vão chegar à cidade. “Muitos desses turistas querem viver uma experiência completa, que não se limita ao show, mas que também envolve o conforto e a diversão durante toda a estadia”.

Ele observa que a rede hoteleira de Curitiba, que já é bastante diversificada, pode adaptar seus serviços para proporcionar algo que vai além da simples hospedagem, como sugestões de passeios pela cidade, restaurantes próximos e, até mesmo, festas e eventos paralelos ao festival.

“É impossível ignorar o impacto econômico que isso [Universo Alegria] traz. Mais gente na cidade significa mais dinheiro sendo gasto em hospedagem, alimentação e turismo”, destaca.

“Os hotéis estão otimistas com essa oportunidade”, prossegue, “e acredito que muitos já estão se preparando para receber um grande público, que não vai a Curitiba só pelo show, mas também para curtir o que a cidade tem a oferecer. A expectativa é de que as reservas disparem, e com isso, a economia local só tem a ganhar”.

Festival fortalece identidade cultural de Curitiba

Aly conta que eventos de grande porte, que trazem artistas conhecidos nacionalmente, como Ana Castela, Gusttavo Lima e Dennis, geram um fluxo expressivo de turistas, especialmente porque os fãs estão dispostos a viajar para ver seus ídolos de perto.

“Estamos falando de um dos maiores festivais do país. Isso só contribui ainda mais para que a cidade receba um grande público, que vem de várias partes do Brasil”, acrescenta.

Para o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, outro ponto que chama a atenção é a pluralidade do público: “Um festival com tantas atrações e estilos musicais diferentes atrai gente de perfis diversos, o que faz com que a cidade ganhe em diversidade durante esses dias”, afirma. “Isso mostra como Curitiba consegue receber eventos variados e públicos diversos de forma harmoniosa, gerando uma energia contagiante nas ruas. E sem dúvidas, a cidade vai estar pronta para abraçar toda essa movimentação”, complementa.

Nesse ponto, Aly ressalta que a capital do Estado do Paraná tem se tornado um polo para shows e festivais.

“O turismo musical está em alta, e a cidade parece estar surfando essa onda muito bem. Com cada vez mais eventos musicais de grande porte acontecendo por aqui, é natural que Curitiba se consolide como uma das capitais culturais e de entretenimento no Brasil”, pontua.

Para Aly, além do fator econômico, esse tipo de turismo ajuda a cidade a fortalecer sua identidade cultural: “Curitiba tem mostrado que sabe receber muito bem quem vem atrás de música, arte e diversão. O crescimento desse tipo de evento coloca a cidade no mapa como um destino obrigatório para os amantes da música, e eu vejo isso como algo muito positivo, que só tende a crescer nos próximos anos”, afirma.

