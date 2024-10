Corporate identity objects set with smartphone lighter cup with technology pattern isolated vector illustration

Com a proximidade do fim do ano, algumas empresas brasileiras de diversos portes e setores começam a organizar a confecção de brindes personalizados para funcionários ou clientes. Para se ter ideia, oito a cada dez (80%) organizações afirmam que presentear melhorou o relacionamento com clientes e colaboradores, segundo uma pesquisa desenvolvida pela Gitnux.

Além disso, o relatório recente, compartilhado pela revista Exame, revelou que 82% dos colaboradores entrevistados relataram que se sentem mais valorizados quando recebem brindes corporativos.

Marcelo Bigarelli, responsável pela Bríndice - portal de fabricantes de brindes e marketplace de empresas de brindes -, destaca que as empresas interessadas devem se antecipar, pois os estoques podem ser limitados.

“As empresas devem começar a se organizar agora para confeccionar brindes de fim de ano. Em dezembro, muitas vezes, a alta demanda na fabricação não suporta aceitar pedidos em cima da hora”, explica.

Bigarelli conta que, de acordo com as demandas da Bríndice, os brindes mais pedidos nessa época do ano costumam ser agenda, mochila, squeeze, caneca, bolsa térmica, necessaire, kit churrasco, cooler, boné, caneta, camiseta e chaveiro.

“O brinde pode ajudar a fidelizar o cliente e o colaborador, porque gera uma experiência positiva e emocional que reforça a conexão com a marca”, afirma Bigarelli, que cita os principais motivos pelos quais a fidelização acontece:

Sentimento de valorização: receber um brinde faz com que a pessoa se sinta especial e valorizada pela empresa, o que pode aumentar a lealdade e o desejo de continuar fazendo negócios;

Memória da marca: brindes funcionam como um lembrete físico da marca. Sempre que o cliente usa ou vê o brinde, ele se lembra da empresa, o que pode aumentar a probabilidade de retorno;

Experiência positiva: um brinde cria uma experiência agradável, associando a marca a um sentimento de satisfação, o que pode influenciar positivamente nas futuras decisões de compra;

Percepção de valor: o cliente sente que está recebendo algo além do produto ou serviço adquirido, o que pode melhorar a percepção de valor da marca;

Diferenciação: em mercados competitivos, um brinde pode ser o diferencial que destaca uma empresa das demais.

O responsável pela Bríndice também destaca que, quando um funcionário recebe um brinde da empresa, pode ter sua percepção influenciada positivamente em vários aspectos:

Reconhecimento e valorização: o brinde é visto como um gesto de reconhecimento;

Motivação e engajamento: um brinde pode aumentar a motivação, pois demonstra que a empresa valoriza seu bem-estar;

Sentimento de pertencimento: ao receber um brinde personalizado ou ligado à identidade da empresa, o funcionário pode sentir um maior senso de pertencimento à equipe e à cultura organizacional;

Clima organizacional: brindes podem melhorar o clima de trabalho, criando um ambiente mais positivo e colaborativo;

