O AD Ports Group (ADX: ADPORTS), líder em comércio global, logística e indústria no Golfo Árabe e no Mar Vermelho, divulgou um novo relatório de impacto econômico que destaca seu papel crescente na diversificação econômica dos Emirados Árabes.

Os resultados do estudo conduzido pela Oxford Economics, com base nos dados de 2022, destacaram em detalhes as crescentes contribuições econômicas e sociais do Grupo como um dos principais agentes da economia não petrolífera em Abu Dhabi e nos Emirados Árabes.

Em Abu Dhabi, as diversas atividades do AD Ports Group em setores como indústria, comércio e logística foram essenciais para gerar 22,9% do PIB não petrolífero do Emirado em 2022, somando uma contribuição total de AED 132,7 bilhões. Em nível nacional, o Grupo ajudou a movimentar 11,6% do PIB não petrolífero dos Emirados Árabes, equivalente a AED 150,6 bilhões no mesmo ano, em preços atuais.

De acordo com a Oxford Economics, o AD Ports Group teve um papel importante no crescimento da economia não petrolífera após a pandemia de COVID-19, com sua participação no PIB não petrolífero de Abu Dhabi subindo em 2022, em comparação aos 21% registrados em 2020.

Servindo como ponto de acesso estratégico a Abu Dhabi, o motor econômico dos Emirados Árabes e uma das economias de crescimento mais rápido na região MENA, o AD Ports Group mantém um ecossistema global em expansão que abrange portos, cidades econômicas e zonas francas, além de serviços marítimos, logísticos e digitais.

Atuando em mais de 50 países no Oriente Médio, Norte da África, subcontinente indiano, Ásia Central e Sudeste Asiático, além da Europa, o Grupo impulsiona o crescimento da economia não petrolífera por meio de suas atividades em desenvolvimento industrial, transporte e logística.

As estimativas da Oxford Economics foram fundamentadas em medições das operações do Grupo, gastos de capital, turismo relacionado e atividades em suas zonas industriais. Em 2022, a contribuição do Grupo para o PIB não petrolífero dos Emirados e de Abu Dhabi foi impulsionada pelo Cluster de Cidades Econômicas e Zonas Francas (EC&FZ), que representou 95% do seu impacto total.

As atividades do Grupo em 2022 geraram cerca de 398.400 empregos, direta e indiretamente, em todo os Emirados, o que corresponde a 14,1% do total de empregos no setor não petrolífero do país, além de apoiar aproximadamente 8% dos postos de trabalho nos setores de construção e manufatura. No mesmo ano, o Grupo contribuiu para 261.700 empregos, direta e indiretamente, em Abu Dhabi, incluindo 32,1% das vagas no setor de manufatura da capital dos Emirados.

Capitão Mohamed Juma Al Shamisi, diretor executivo e CEO do AD Ports Group, disse: "os resultados mais recentes confirmam o crescente impacto econômico do Grupo e sua capacidade contínua de estabelecer as bases para uma economia sustentável e diversificada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes e para as futuras gerações. Sob a orientação de nossa sábia liderança, o Grupo está se empenhando em abrir novos horizontes econômicos que proporcionem infraestrutura de ponta e oportunidades de trabalho".

Ross Thompson, diretor de estratégia e crescimento do Grupo, AD Ports Group, disse: "com uma presença global em expansão e posições de liderança em desenvolvimento industrial, transporte, comércio e logística, o AD Ports Group está levando o melhor de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos para o mundo, e, cada vez mais, trazendo as melhores oportunidades internacionais para Abu Dhabi. À medida que o Grupo cresce em tamanho e diversidade, as economias de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes também se expandem".

As contribuições para o crescimento do PIB não petrolífero geradas pelo Cluster EC&FZ do Grupo foram lideradas principalmente pelos mais de 2.000 inquilinos comerciais do KEZAD Group, uma parte importante do EC&FZ e o maior ecossistema de zonas econômicas da MENA. Além de se destacar na manufatura, o Cluster EC&FZ também impulsionou atividades em outros setores, como construção, serviços profissionais, transporte e armazenamento, administração e suporte, mineração e extração, finanças, tecnologia da informação e comunicação, comércio atacadista e varejista e imóveis.

A expansão global do AD Ports Group nos últimos dois anos tem contribuído significativamente para o crescimento do próprio Grupo, além de favorecer a diversificação econômica dos Emirados Árabes e de Abu Dhabi.

