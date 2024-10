Seguro de vida pode ser aliado perante diagnóstico de câncer

O câncer é uma realidade que afeta milhões de brasileiros. E, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), somente no triênio 2023-2025, cerca de 704 mil novos diagnósticos surgirão por ano – o que sugere que, até o fim do ano que vem, serão mais de dois milhões de brasileiros na lista dos pacientes com algum tipo de tumor.

As reações de quem recebe um diagnóstico já foram bem estudadas e documentadas em artigos científicos, e sobram casos de pessoas que não suportam continuar no trabalho nem frequentar ambientes públicos. De maneira geral, há um impacto emocional que provoca mudanças intensas na rotina de toda a família.

“Muitos pacientes de câncer optam por entrar de cabeça nessa batalha, o que sugere o afastamento do emprego, dos estudos, e a dedicação integral aos tratamentos. Isso, é claro, acaba resultando num impacto financeiro para a família e num padrão de vida mais restrito, que também pode agravar o quadro psicológico do portador da doença e das pessoas mais próximas”, aponta Hélio Loreno, CEO da masterClassic Seguros, especializada em seguros de vida e previdência privada.

Para minimizar todos esses problemas, ele sugere que as famílias brasileiras, de maneira geral, se protejam de todas as formas possíveis. Uma das armas mais importantes é o seguro de vida que contempla cobertura para doenças graves. “O seguro de vida acaba sendo um aliado nessa guerra, e por diferentes motivos: ele pode ser o alívio financeiro, que permite manter a renda familiar intocável, mas pode ser também um suporte fundamental para o paciente, onde permitirá uma qualidade de vida e realização de sonhos”, explica Hélio Loreno.

Uma das maneiras é ampliando o acesso a tratamentos inovadores que se encontram fora da rede pública ou do plano de saúde. “Com frequência deparamos com notícias de novos tratamentos que surgem em outros países, mas que exigem um aporte financeiro enorme, ao qual a família não tem acesso. E aí iniciam vaquinhas online, rifas, vendas de bens. O seguro de vida com cobertura para doenças graves é a garantia de que, nesses casos, o paciente terá todas as despesas pagas para alcançar esse tipo de cuidado”, revela.

Por isso, o CEO da masterClassic recomenda que o indivíduo interessado em se planejar com um seguro de vida nesses moldes busque uma corretora de seguros que tenha histórico de competência, confiabilidade e know-how no setor. O passo seguinte é buscar o plano que melhor atenda à expectativa de cada perfil. “É uma realidade que hoje os seguros estão melhor posicionados para atender a todo o tipo de público, e essa contratação pode ser feita pela internet mesmo, sem burocracia. Desde que, é claro, o consumidor saiba procurar na operadora adequada”, finaliza.

