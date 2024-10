Falta de experiência trava a entrada de jovens nas empresas

A Junior Achievement Américas e o ManpowerGroup na América Latina divulgaram os resultados de um estudo bienal que examina como o mercado de trabalho impacta a rotina dos jovens da região. Para isso, mais de 13 mil jovens e 500 empresas em 14 países participaram da pesquisa, que aborda desde os desafios enfrentados pelos talentos para conseguir um emprego até as ferramentas mais utilizadas para essa busca, as áreas de interesse profissional e os fatores que influenciam na aceitação ou recusa de ofertas de trabalho.

O estudo revelou que 63% dos jovens consideram a falta de experiência o maior obstáculo para conseguirem um emprego formal. Outros 41% destacaram a incompatibilidade de horários, e 36% mencionaram a exigência de idade. Em termos de ferramentas de busca, as redes sociais foram apontadas por 84% dos jovens como o principal meio para encontrar vagas, seguidas pela rede de contatos (59%) e sites de empresas (49%). Nas organizações, os canais mais utilizados para divulgar oportunidades são redes sociais (22%), referências de contatos (16%) e sites próprios (14%).

As áreas que mais despertam o interesse dos jovens são Vendas e Atendimento ao Cliente (28%), Tecnologia da Informação (11%) e Recursos Humanos (10%). Por outro lado, as empresas indicaram que as maiores demandas estão em Vendas e Atendimento ao Cliente (15%), Finanças e Contabilidade (11%) e Logística (9%).

Mónica Flores Barragán, Presidente do ManpowerGroup para a América Latina, comentou sobre a pesquisa: “a falta de experiência continua sendo o principal desafio para os jovens entrarem no mercado de trabalho. Por isso, é essencial que eles busquem estágios, participem de voluntariado ou consigam empregos temporários para desenvolver habilidades interpessoais que facilitem essa transição”.

Do ponto de vista das empresas, o estudo também destacou dificuldades para encontrar talentos jovens. A falta de competências interpessoais (20%), a ausência de experiência profissional (18%) e expectativas salariais e de benefícios acima do que é oferecido (16%) são os principais obstáculos.

Além disso, 6 em cada 10 empregadores afirmaram que reter profissionais jovens é mais difícil do que os atrair. As principais razões para a saída de pessoas entre 18 e 29 anos incluem a busca por mais desenvolvimento profissional (17%), salários insatisfatórios (14%), e falta de interesse no trabalho (11%).

Noël Zamborain, Presidente da Junior Achievement Américas, ressaltou a importância de uma ação conjunta: “o estudo ‘Jovens Talentos e Empresas: Oportunidades e Desafios 2024’ reforça a necessidade urgente de colaboração entre empresas e governos para criar um futuro em que cada jovem possa alcançar seu máximo potencial”.

O relatório completo do estudo pode ser acessado aqui.

