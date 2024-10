create an impactfull and call attention image of a digital influencer human and the other created by AI --v 6.1 Job ID: c98e6709-426c-4ce6-b880-4bd4cd340430

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) tem se consolidado como uma das principais ferramentas de transformação no marketing digital. Um dos campos que mais vem ganhando destaque é o uso de influenciadores virtuais, personalidades digitais criadas por IA que estão redefinindo o marketing de influência, conforme destacado no estudo The Power of Virtual Influencers: Impact on Consumer Behaviour and Attitudes in the Age of AI, de Michael Gerlich, que aponta o impacto crescente desses influenciadores no comportamento de compra dos consumidores.

Enquanto influenciadores humanos enfrentam desafios relacionados à saturação de audiência e questões sobre autenticidade, influenciadores virtuais criados por IA oferecem maior controle sobre a narrativa, comportamento e imagem nas campanhas de marketing.

Vinícius Monteiro, sócio-diretor da agência de Growth e Marketing GHM, reforça: "A utilização de influenciadores digitais nos permite não apenas aumentar o controle sobre a narrativa, mas também otimizar o desempenho das campanhas. Ao integrar IA e análise de dados, podemos ajustar em tempo real as mensagens e criativos para maximizar a relevância e o impacto sobre o público-alvo. Isso representa uma verdadeira transformação no marketing de influência, indo além da criatividade para impulsionar resultados tangíveis e mensuráveis".

O crescimento dos influenciadores digitais

O marketing de influência já é uma indústria multimilionária, com projeções que indicam que deve movimentar US$ 21,1 bilhões até 2025, segundo dados da Statista. Neste contexto, o estudo Virtual Influencer Marketing: a study of millennials and gen Z consumer Behaviour comprova que influenciadores virtuais têm se mostrado altamente eficazes ao gerar engajamento, principalmente entre as gerações mais jovens, como os Millennials e a Geração Z.

Simone Ferraz, especialista do mercado óptico, observa que "trabalhar com influenciadores digitais nos permite explorar novas fronteiras de criatividade e inovação, alcançando públicos específicos de forma estratégica". O hub de conteúdo de moda e tendências do mercado óptico Óculos Pra VC tem investido em campanhas com influenciadores criados por AI abordando questões humanas, como o preconceito, através de um experimento que revelou que as fotos em que uma influenciadora digital, Isis Vidal Rios, utilizava óculos geraram percepções de maior inteligência, confiabilidade e sex appeal. Esse tipo de insight mostra como a IA pode influenciar diretamente a percepção de uma marca.

Inteligência Artificial como aliada na produção de conteúdo

A capacidade de ajustar campanhas com precisão e personalizar o conteúdo para nichos específicos torna os influenciadores virtuais uma ferramenta de Marketing cada vez mais utilizada. Segundo um estudo da Deloitte Digital, o uso da IA no marketing está crescendo rapidamente, com 80% das marcas planejando integrar influenciadores digitais em suas campanhas até 2025.

Essa personalização aumenta a conexão entre marcas e consumidores, melhorando significativamente as taxas de conversão. Alexandre Fonseca, sócio-diretor de relacionamento com o cliente da Plano de Saúde Fácil, comentou: "A campanha realizada com a influenciadora digital Isis Vidal Rios nos permitiu uma comunicação direta e clara com nosso público-alvo, gerando resultados expressivos no setor de seguros de saúde para empresas".

Influenciadores virtuais e a questão da autenticidade

Apesar das inúmeras vantagens, a questão da autenticidade ainda levanta dúvidas. Estudo conduzido pela universidade Harvard Business School aponta que a autenticidade percebida de influenciadores digitais pode ser tão impactante quanto a de influenciadores humanos, desde que a narrativa por trás do personagem seja bem desenvolvida, reforçando que as empresas que conseguem criar um storytelling convincente com influenciadores virtuais conseguem engajar emocionalmente os consumidores, oferecendo experiências que geram lealdade e confiança.

O futuro dos influenciadores digitais e humanos

A integração de influenciadores criados por IA com tecnologias imersivas como realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) está gerando experiências de marketing inovadoras e personalizadas. No entanto, essa evolução também traz impactos significativos para influenciadores humanos. Como o ator americano, Nicolas Cage, alertou em um evento recente, a utilização de IA no cinema e outras indústrias pode alterar performances humanas através de réplicas digitais, levantando questões sobre a autenticidade e o controle sobre a própria imagem. Cage descreveu a IA como uma ameaça aos "instrumentos" dos atores, pois os estúdios podem manipular a voz, a expressão facial e o corpo de um ator após a filmagem original, como aconteceu com sua participação no filme The Flash?.



"No marketing, essa transição impacta tanto influenciadores virtuais quanto humanos. Enquanto os influenciadores digitais criados por IA ganham destaque com maior controle narrativo, a indústria humana enfrenta o desafio de se adaptar a um mercado cada vez mais dominado por essas tecnologias", conclui Vinícius Monteiro, sócio-diretor da agência de Growth e Marketing GHM.

