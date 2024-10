Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunciou hoje planos para afiliados da Hyatt e do Grupo Piñero para formar uma uma empresa conjunta estratégica a longo prazo com poucos ativos, com sede em Palma de Mallorca, Espanha, que irá administrar hotéis e resorts da marca Bahía Príncipe e será proprietária da marca Bahía Príncipe. É esperado que a empresa conjunta 50/50 expanda o portfólio de quartos tudo incluído da Hyatt em cerca de 30% e melhore a posição da Hyatt como um dos principais provedores de ofertas tudo incluído ao redor do mundo.

Para o Grupo Piñero, esta aliança estratégica terá por base o sucesso de longa data da empresa em hospitalidade com tudo incluído, com uma sólida base de clientes europeus, sendo esperado que ofereça amplas oportunidades com viajantes nas Américas e outros mercados importantes.

A transação deve ser concluída nos próximos meses, sujeita às condições usuais de fechamento. A Hyatt planeja designar o atual Diretor Executivo da Bahía Príncipe, Julio Pérez, como diretor executivo para liderar a empresa de gestão após o fechamento, com a atual Diretor Executivo Global do Grupo Piñero, Encarna Piñero, atuando como presidente do conselho e executivos adicionais a serem nomeados posteriormente.

Após o fechamento, 23 resorts, totalizando mais de 12.000 quartos, incluindo 22 resorts sob a marca Bahía Príncipe Hotels & Resorts localizados na República Dominicana, México, Jamaica e Espanha, bem como o exclusivo Cayo Levantado Resort na República Dominicana serão adicionadosàColeção de Tudo Incluído da Hyatt. A maioria dos lucros desta transação será aproveitada pelo Grupo Piñero para aprimorar os resorts Bahía Príncipe existentes.

"A adição dos resorts Bahía PríncipeàColeção de Tudo Incluído da Hyatt irá aumentar a oferta de tudo incluído da Hyatt e consolidar nossa posição de liderança com uma das maiores coleções de resorts de tudo incluído do mundo", disse Mark Hoplamazian, Presidente e Diretor Executivo da Hyatt. "A cultura empresarial familiar do Grupo Piñero, valores compartilhados e experiência na categoria de tudo incluído de quatro a cinco estrelas, junto com a liderança da Hyatt em tudo incluído de luxo, cria poderosas oportunidades em todos os negócios da Hyatt para hóspedes e membros do World of Hyatt que buscam experiências de tudo incluído de qualidade em todas as ocasiões de estadia, e para proprietários de hotéis que podem se beneficiar do efeito de rede de mais viajantes dentro do portfólio."

“Para o Grupo Piñero, a aliança estratégica a longo prazo com poucos ativos leves com a Hyatt irá reforçar o legado do Bahía Príncipe e representa um caminho claro para desenvolver sua estratégia de sucesso e crescimento para o futuro", disse Encarna Piñero, Diretora Executiva Global do Grupo Piñero. "O Bahía Príncipe tem experimentado um rápido crescimento desde a inauguração de nossa primeira propriedade na República Dominicana há quase 30 anos. Ao longo de nossa jornada, mantivemos nossas principais crenças como uma empresa familiar, sempre sendo fiéis a nosso propósito de buscar gerar um impacto social e econômico positivo às comunidades locais dos destinos em que operamos. Apreciamos e reconhecemos estes valores no propósito de cuidado do Hyatt e esperamos com expectativa pelo próximo capítulo do brilhante futuro do Bahía Príncipe."

Com uma história de quase 50 anos, o Grupo Piñero se estabeleceu como uma referência no setor do turismo a nível internacional. A cultura empresarial do Grupo Piñero se alinha estreitamente a valores, propósito e compromisso compartilhado da Hyatt com negócios responsáveis.

É esperado que o Bahía Príncipe Hotels & Resorts faça parte do programa de fidelidade World of Hyatt mais tarde.

O termo “Hyatt” é utilizado neste comunicado para fins de conveniência para se referiràHyatt Hotels Corporation e/ou uma ou mais de suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma das principais empresas globais de hospitalidade guiada por seu propósito: cuidar das pessoas para que possam ser as melhores versões de si mesmas. Em 30 de junho de 2024, o portfólio da empresa incluía mais de 1.350 hotéis e propriedades all-inclusive em 78 países, distribuídos por seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas na Timeless Collection , incluindo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studiose UrCove; a Boundless Collection , incluindo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric®e Caption by Hyatt®; a Independent Collection , incluindo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt®e JdV by Hyatt®; e a Inclusive Collection , incluindo Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts®e Sunscape® Resorts & Spas. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith™, Unlimited Vacation Club®, os serviços de gestão de destinos Amstar DMC e os serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informações, acesse www.hyatt.com.

Sobre o Grupo Piñero

O Grupo Piñero é um grupo turístico espanhol fundado em 1975 por Pablo Piñero. Atualmente presidido por Isabel García Lorca e liderado desde 2017 por Encarna Piñero, como Diretora Executiva Global, junto com suas irmãs Isabel, Diretora de Sustainabilidade e Lydia, Presidente do Comitê de Investimentos. Com quase 50 anos de história, o Grupo realiza uma gestão responsável com um plano estratégico cujo eixo transversal é a sustentabilidade. O principal objetivo desta visão é cuidar das pessoas, do meio ambiente e da promoção de um turismo gerador de riqueza, ao mesmo tempo em que se baseia no respeito aos destinos onde atua.

Sua atividade inclui quatro divisões: o negócio hoteleiro, que conta com resorts na República Dominicana (primeiro grupo hoteleiro com maior número de estabelecimentos próprios), México, Jamaica e Espanha; o negócio imobiliário e golfe, com complexos residenciais na República Dominicana e México; a divisão operadora de turismo, que compreende a Soltour, a operadora de turismo independente líder na Espanha e Portugal no segmento de férias, e a divisão de Mobilidade Incoming & Lazer, que inclui a Coming2, a perfeita anfitriã de destino que complementa a oferta mediante serviços de transporte terrestre e marítimo, destacando seu compromisso com a mobilidade sustentável. Hoje, o Grupo Piñero conta com mais de 15.000 funcionários na Espanha, Portugal, República Dominicana, México, Jamaica, Suíça, EUA, Argentina e Luxemburgo.

Para mais informação: www.grupo-pinero.com

Declarações Prospectivas

As Declarações Prospectivas neste comunicadoàimprensa, que não são fatos históricos, são declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Estas declarações incluem declarações sobre a transação estratégica conjunta proposta pela Empresa, o cronograma esperado para concluir a transação e a liderança da empresa de gestão em relaçãoàtransação, a linha de desenvolvimento referenteàtransação, estratégias, perspectivas, prospectos ou eventos futuros, envolvendo riscos conhecidos e desconhecidos que são difíceis de prever. Como resultado, nossos resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos por estas declarações prospectivas. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como "pode", "poderia", "espera", "pretende", "planeja", "busca", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "continua", "provável", "irá", "iria" e variações destes termos e expressões semelhantes, ou o negativo destes termos ou expressões semelhantes. Tais declarações prospectivas estão necessariamente baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis ??por nós e nossa administração, são inerentemente incertas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, mas não estão limitados a: incerteza econômica geral nos principais mercados internacionais e piora das condições econômicas mundiais ou baixos níveis de crescimento econômico; a taxa e o ritmo da recuperação econômica após crises econômicas; restrições e interrupções na cadeia de fornecimento em todo o mundo, aumento dos custos de mão de obra e materiais relacionadosàconstrução e aumentos nos custos devidoàinflação ou outros fatores que podem não ser totalmente compensados ??por aumentos nas receitas em nossos negócios; riscos que afetam os segmentos de hospedagem de luxo, resort e tudo incluído; níveis de gastos nos segmentos de negócios, lazer e grupos, bem como a confiança do cliente; declínios na ocupação e na diária média; visibilidade limitada quanto a reservas futuras; perda de pessoal-chave; condições políticas e geopolíticas nacionais e internacionais, incluindo agitação política ou civil ou mudanças na política comercial; hostilidades ou medo de hostilidades, incluindo futuros ataques terroristas, que afetam as viagens; acidentes referentes a viagens; desastres naturais ou provocados pelo homem, eventos climáticos e meteorológicos, como terremotos, tsunamis, tornados, furacões, secas, inundações, incêndios florestais, derramamentos de petróleo, incidentes nucleares e surtos mundiais de pandemias ou doenças contagiosas, ou medo de tais surtos; nossa capacidade de alcançar com sucesso certos níveis de lucros operacionais em hotéis que têm testes de desempenho ou garantias em favor de nossos proprietários terceirizados; o impacto de reformas e novos desenvolvimentos de hotéis; riscos associados a nossos planos de alocação de capital, programa de recompra de ações e pagamentos de dividendos, incluindo uma redução, eliminação ou suspensão de atividade de recompra ou pagamentos de dividendos; a natureza sazonal e cíclica dos negócios imobiliários e de hospitalidade; mudanças nos contratos de distribuição, como mediante intermediários de viagens pela Internet; mudanças nos gostos e preferências de nossos clientes; relacionamentos com colegas e sindicatos, e mudanças nas leis trabalhistas; a condição financeira e nossos relacionamentos com proprietários terceirizados, franqueados e parceiros de empreendimentos de hospitalidade; a possível incapacidade de proprietários terceirizados, franqueados ou parceiros de desenvolvimento em acessar o capital necessário para financiar as operações atuais ou implementar nossos planos de crescimento; riscos associados a potenciais aquisições e alienações, e nossa capacidade de integrar com sucesso aquisições concluídas com operações existentes; a falha em concluir com sucesso as transações propostas (incluindo a falha em satisfazer as condições de fechamento ou obter as aprovações necessárias); nossa capacidade de executar com sucesso nossa estratégia para expandir nossos serviços de gestão, hotéis e negócios de franquia, ao mesmo tempo em que reduzimos nossa base de ativos imobiliários dentro dos prazos estipulados e nos valores esperados; nossa capacidade de manter controle interno eficaz sobre controles e procedimentos de relatórios financeiros e divulgação; declínios no valor de nossos ativos imobiliários; rescisões imprevistas de nossos serviços administrativos e hotéis ou contratos de franquia; mudanças na legislação tributária federal, estadual, local ou estrangeira; aumentos nas taxas de juros, salários e outros custos operacionais; flutuações na taxa de câmbio ou reestruturações monetárias; riscos associadosàintrodução de novos conceitos de marca, incluindo falta de aceitação de novas marcas ou inovação; volatilidade geral dos mercados de capitais e nossa capacidade de acessar tais mercados; mudanças no ambiente competitivo em nosso setor, consolidação do setor e os mercados onde operamos; nossa capacidade de expandir com sucesso o programa de fidelidade World of Hyatt e o programa de associação paga Unlimited Vacation Club; incidentes cibernéticos e falhas de tecnologia da informação; resultados de processos legais ou administrativos; violações de regulamentos ou leis referentes a nossos negócios de franquia e licenciamento e nossas operações internacionais; e outros riscos discutidos nos registros da empresa com a SEC, incluindo nossos relatórios anuais no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, cujos registros estão disponíveis na SEC. Todas as declarações prospectivas atribuíveis a nós ou a pessoas agindo em nosso nome são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência definidas acima. Advertimos você a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas feitas apenas a partir da data deste comunicadoàimprensa. Não nos comprometemos a ou assumimos qualquer obrigação de atualizar publicamente nenhuma destas declarações prospectivas para refletir resultados reais, novas informações ou eventos futuros, mudanças em suposições ou mudanças em outros fatores que afetam as declarações prospectivas, exceto na medida exigida pela lei aplicável. Se atualizarmos uma ou mais declarações prospectivas, não deveremos inferir que faremos atualizações adicionais quanto a estas ou outras declarações prospectivas.

HHC-FIN

