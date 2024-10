Uso de novas tecnologias melhora eficiência da indústria 4.0

A Indústria 4.0 está transformando o setor empresarial ao integrar tecnologias avançadas nos processos de produção e gestão. De acordo com a Sondagem Especial Indústria 4.0, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 69% das empresas brasileiras já utilizam pelo menos uma tecnologia digital em uma lista que apresenta 18 aplicações diferentes.



Entre os tipos de tecnologias listados, alguns dos mais importantes incluem a implementação de soluções a partir de Inteligência Artificial (IA), que facilitam a automação e a tomada de decisões baseadas em dados, melhorando a eficiência operacional, e a Internet das Coisas (IoT), que permite a conexão de máquinas e dispositivos, otimizando processos e coletando dados em tempo real, como explica Thomaz Kenzo Iwamura, programador da empresa de tecnologia Custom Logic Programação de Robôs Industriais.



“Além destes métodos, as empresas têm adotado a big data e a análise de dados para entender tendências de mercado, comportamento do consumidor e otimizar a produção. A robótica também é um recurso que tem sido usado para aumentar a produtividade e a precisão na fabricação, reduzindo erros humanos e aumentando a velocidade da produção”, afirma Iwamura.



No entanto, o especialista indica que ainda há um espaço considerável para crescimento, especialmente entre as pequenas e médias empresas. “Muitas vezes elas enfrentam desafios na implementação dessas tecnologias devido a falta de profissionais qualificados. A formação dessa mão de obra é fundamental para a evolução da indústria”.



“Profissionais capacitados são capazes de operar, manter e inovar com essas tecnologias. Além disso, a educação contínua ajuda a desenvolver uma mentalidade inovadora e adaptável, essencial em um ambiente em constante mudança”, destaca o programador.



Apesar dos dados mostrarem um alto nível de adoção de pelo menos uma tecnologia digital, o levantamento aponta que 31% das empresas ainda não implementaram qualquer método, outras 26% dizem utilizar de uma a três das 18 listadas, mas apenas 7% afirmaram ter adotado 10 ou mais delas.



Entre os impedimentos para investir em novas tecnologias, 66% das empresas indicam o alto custo de implementação como principal barreira, seguido pela falta de conhecimento técnico, apontado por 25% das companhias. “A transformação digital é um processo contínuo. Além de tecnologias, é importante promover uma cultura organizacional que valorize a inovação e a colaboração”, ressalta o especialista.



“Parcerias com startups, universidades e centros de pesquisa também podem acelerar o processo, trazendo novas ideias e soluções. O suporte da alta gestão é crucial para o sucesso dessa jornada, garantindo que a transformação digital seja uma prioridade dentro da organização”, completa Iwamura.



Para saber mais, basta acessar: https://customlogic.com.br