Grupo Maison e Kohler reafirmam parceria estratégica

O Grupo Maison, que atua no mercado de arquitetura e decoração em Santa Catarina, reforçou sua posição como parceiro estratégico da Kohler no Brasil ao promover um evento exclusivo que simboliza o fortalecimento das relações entre as duas marcas. O encontro, realizado na Kohler Signature Store (KSS) em Florianópolis, contou com a presença de líderes empresariais e referências do design, como Marcio Moreal, CEO do Grupo Maison, Alexandre Pavão, diretor geral da Kohler Brasil, e Larry Yuen, presidente global de Kitchen & Bath da Kohler Co.

Com uma atuação focada em soluções, o Grupo Maison tem se somado ao crescimento da Kohler no Brasil, especialmente em mercados exigentes como o catarinense, que busca produtos inovadores e tecnológicos.

Durante o evento, Marcio Moreal, CEO do Grupo Maison, enfatizou a importância da sinergia entre as duas marcas, ressaltando uma visão focada em inovação, excelência e personalização. "A nossa parceria com a Kohler vai além de negócios. Estamos construindo um legado de design sofisticado e soluções premium que atendem à demanda por qualidade e exclusividade, características que o consumidor de Santa Catarina valoriza profundamente", declarou Moreal.

O papel estratégico de Santa Catarina para a Kohler foi reforçado por Larry Yuen. “A região é um dos mercados mais promissores da América Latina. Nossa aliança com o Grupo Maison visa alcançar de forma eficiente o mercado, com produtos que integram tecnologia, funcionalidade e design", destacando a importância de Florianópolis como um polo de desenvolvimento para a marca no Brasil.

Alexandre Pavão, diretor-geral da Kohler Brasil, anunciou que Balneário Camboriú será a próxima cidade a receber uma Kohler Signature Store (KSS), prevista para 2025. O que simboliza a continuidade da expansão da marca no estado, atrelada a parceria com o Grupo Maison.

O evento "Kohler Connection" não apenas destacou a presença da Kohler em Santa Catarina, mas também reforçou o papel do Grupo Maison junto ao mercado de alta-renda no estado. Com o segmento em franca expansão, impulsionado por consumidores que buscam o melhor em qualidade e estilo, a parceria traz novas soluções aos profissionais do segmento.

A presença de Larry Yuen em Florianópolis simboliza a importância dada ao mercado brasileiro e a busca pela liderança no segmento de soluções para louças e metais. Com o apoio do Grupo Maison, a empresa se prepara para um futuro de crescimento e inovação, alinhando-se às demandas cada vez mais sofisticadas de seus consumidores.

