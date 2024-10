Marquinho Motos Expande com Nova Loja e Foco no Digital

A Marquinho Motos, empresa que conta com quatro lojas físicas em São Paulo e uma loja virtual, está otimista quanto ao desempenho do comércio eletrônico no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas online atingiram R$ 80 bilhões no primeiro semestre de 2024, e a expectativa é que o setor feche o ano com um faturamento total de R$ 185,7 bilhões.

Apesar desse cenário promissor, o sucesso do e-commerce em 2024 ainda dependerá de datas estratégicas como a Black Friday e o Natal. Segundo Marcos, fundador da Marquinho Motos, esses eventos serão cruciais para o desempenho do setor nos últimos meses do ano. A empresa está se preparando para atender à crescente demanda tanto em suas lojas físicas quanto no ambiente digital.

A marca segue sua expansão no mercado offline com a inauguração de sua mais nova loja em São Bernardo do Campo. No entanto, a estratégia digital não é deixada de lado. A Marquinho Motos está atenta ao crescimento do comércio eletrônico, que tem sido um canal fundamental para alcançar novos consumidores.

Para os clientes da região do ABC e Grande São Paulo, a empresa oferece a conveniência de comprar online e retirar os produtos no mesmo dia em uma de suas lojas físicas mais próximas. Além disso, os clientes são convidados a participar de um tradicional café da manhã, realizado aos sábados nas lojas, onde podem conhecer os produtos, tomar um café e aproveitar para realizar a revisão de suas motos ou adquirir acessórios.

Marcos, fundador da empresa, destaca a importância de equilibrar o atendimento físico com o digital: “Acabamos de abrir uma loja em São Bernardo, mas estamos sempre de olho no mercado online. Nosso objetivo é oferecer conveniência e proximidade para nossos clientes”.

Com a combinação de novas lojas físicas e um olhar atento para o crescimento do e-commerce, a Marquinho Motos busca fortalecer sua presença no mercado e oferecer conveniência para seus clientes. A empresa aposta em um atendimento completo, seja nas compras online com retirada rápida, ou no ambiente acolhedor de suas lojas, reforçando o compromisso com os motociclistas da região.

