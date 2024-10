Descarbonizar aplicações de alta potência nunca foi tão fácil. Após vários anos de desenvolvimento intenso, o EH Group tem o orgulho de lançar seu sistema de célula de combustível EH-TRACE M-250kW.

Trata-se de uma solução de energia plug & play que incorpora a avançada tecnologia de pilha da EH e o sistema de controle baseado em AI/ML. Ele oferece desempenho, versatilidade e potencial de redução de custos incomparáveis, com base em nossa plataforma de pilha única EH-87 e equilíbrio único da planta. Um módulo de energia totalmente integrado, que inclui sistema de célula de combustível, trocador de calor e CC/CC para facilitar a implementação.

Com design modular, pode ser facilmente configurado para até 3 MW de potência em um contêiner padrão de 40 pés. Nossa arquitetura de sistema de FC exclusivamente simplificada oferece uma eficiência elétrica mínima de >50%.

Ela foi desenvolvida para aplicações estacionárias de alta potência, como centros de dados, microrredes e energia de reserva. Além disso, atende às exigentes necessidades de energia e normas de segurança do setor marítimo, e já obteve aprovação inicial do órgão de certificação DNV.

“O lançamento do EH-TRACE de 250kW é um marco importante no potencial de descarbonização de nossa inovadora tecnologia de célula de combustível. Nossa equipe criou um produto exclusivo que realmente atende aos requisitos operacionais de grandes aplicações estacionárias e marítimas”, disse Mardit Matian, fundador do EH Group. “Isso abre uma nova série de oportunidades de mercado para fornecer energia confiável e livre de CO2 a centros de dados, embarcações marítimas, centros de transporte e logística e muito mais”, acrescentou Christopher Brandon, cofundador.

Sobre o EH Group

Fundado na Suíça desde 2017, o EH Group está focado no design e produção de sua inovadora tecnologia de célula a combustível. Ela oferece densidade de potência incomparável, maior eficiência do sistema e um processo de montagem exclusivo que reduz radicalmente os custos. Seu objetivo é a descarbonização da mobilidade de serviços pesados, embarcações marítimas, energia estacionária de grande porte e aviação.

