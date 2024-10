A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder mundial em orquestração completa de cadeias de suprimentos, anunciou hoje que a Stanley 1913 selecionou a Kinaxis para modernizar sua cadeia de suprimentos e garantir eficiências operacionais para ajudar a lidar com a demanda cada vez maior do consumidor.

A Stanley 1913 inova, projeta e fabrica utensílios para alimentos e bebidas, incluindo o seu icônico copo Copo Quencher H2.0 FlowState™ e a inovadora Garrafa Stanley Cross. Os produtos da marca global são distribuídos em mais de 60 países do mundo inteiro. A plataforma Kinaxis Maestro™ capacitará a equipe da Stanley 1913 para a detecção rápida de possíveis obstáculos na cadeia de suprimentos, análise dos impactos e opções de mitigação e implementação de ações rápidas para solucionar ou prevenir desafios que impactam o fornecimento.

“Exploramos o uso da análise preditiva avançada por meio da aprendizagem de máquina e inteligência artificial, o que nos permitir obter visibilidade de ponta a ponta da cadeia de suprimentos e possibilita o planejamento de cenários poderosos para facilitar o crescimento sustentável”, disse Karthik Sivakumar, vice-presidente de cadeia de suprimentos e operações na Stanley 1913. “Desde o início, estamos alinhados com a Kinaxis sobre a importância da inovação para aprimorar as eficiências da distribuição de ponta a ponta de forma sustentável. O pensamento único que a Kinaxis tem a oferecer, somadoàsua capacidade de organizar nossa cadeia de suprimentos, desde o planejamento até a execução, nos ajudará a entregar os cobiçados produtos Stanley 1913 aos nossos consumidores, tudo isso mantendo a nossa pegada de carbono no mínimo.”

“Não é apenas uma disrupção econômica e ambiental que pode pressionar as cadeias de suprimentos, mas também picos sem precedentes na demanda”, disse John Sicard, presidente e CEO na Kinaxis. “O sucesso dos produtos altamente populares da Stanley 1913 precisava ser considerado ao reimaginar suas operações de cadeia de suprimentos. Estamos entusiasmados por fazer parte de sua história de sucesso.”

O software alimentado por IA da Kinaxis permite que as empresas organizem sua rede de cadeia de suprimentos integralmente, desde o planejamento estratégico até a entrega final. Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, alimentando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro™, combina tecnologias e técnicas exclusivas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para enfrentar a volatilidade e a disrupção atuais. Para obter mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a STANLEY 1913

Inventada por William Stanley, Jr. em 2 de setembro de 1913 (data oficial da patente), a garrafa a vácuo totalmente em aço revolucionou a maneira como as pessoas desfrutavam de alimentos e bebidas. Desde então, a marca Stanley 1913 entrega alimentos e bebidas de qualidade superior para estilos de vida ativos e permanece dedicada a esta promessa simples: compre os produtos Stanley 1913 e obtenha equipamentos de qualidade. Built for Life®. Para saber mais, acesse www.stanley1913.com.

Sobre a HAVI

A HAVI é uma empresa global privada que conecta pessoas com ideias, dados com informações, oferta com demanda, restaurantes com entregas e, finalmente, pessoas com os produtos que elas amam. Seja fornecendo, armazenando ou entregando, o nosso objetivo é oferecer experiência de categoria e excelência operacional inigualáveis, combinadas com poderosas análises e informações digitais. Fundada em 1974, a HAVI emprega mais de 10.000 pessoas e atende clientes em mais de 100 países. Quer estejamos adquirindo, armazenando ou entregando produtos, oferecemos experiência incomparável na categoria, além de excelência operacional inigualável, combinadas com análises e informações digitais poderosas. As unidades de negócios da HAVI incluem cadeia de suprimentos, tms e Stanley 1913. O nosso portfólio de negócios oferece os melhores recursos de terceirização e cadeia de suprimentos, serviços de marketing e promoção de definição de marca e produtos de consumo inovadores. Para mais informações, acesse: HAVI.com, tmsw.com e stanley1913.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241028895130/pt/

Relações com a mídia

Jaime Cook | Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613