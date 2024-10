A Bear Robotics tem o prazer de apresentar o robô Carti 100, uma solução inovadora destinada a transformar as operações de logística e de armazém. Enquanto os setores se esforçam para aumentar a eficiência e cortar custos, a Bear Robotics está fortalecendo seu papel como líder global em automação de armazéns. Mantendo os mais altos padrões de excelência, a empresa enfatiza a segurança das informações, a segurança da bateria e a funcionalidade perfeita de vários robôs. Com o Carti 100, a Bear Robotics está redefinindo o manuseio de materiais, capacitando as empresas a se adaptarem às demandas em constante mudança das cadeias de suprimentos modernas.

“Na Bear Robotics, não somos apenas parte da revolução robótica; somos pioneiros moldando o futuro da logística”, disse John Ha, CEO e cofundador. “O Carti 100 representa um grande avanço na automação de armazéns, aumentando a eficiência e a produtividade em todas as partes do mundo. Este lançamento de produto reflete nosso compromisso em construir um futuro onde a tecnologia e o potencial humano se integrem de forma harmoniosa, permitindo que as indústrias prosperem em um mercado dinâmico”.

O Carti 100 foi projetado para lidar com as demandas complexas de fábricas e armazéns, suportando até 100 kg. Isso garante eficiência e precisão automatizadas, ao passo que reduz horas extras. Um recurso crucial é sua orquestração multirrobô, permitindo uma colaboração suave em todas as operações, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Seu design adaptável é adequado para uma variedade de ambientes, incluindo locais já desenvolvidos e novos, espaços de vários níveis e mezaninos.

Totalmente personalizável, o Carti 100 inclui prateleiras ajustáveis, esteiras transportadoras inteligentes e iluminação avançada para atender às necessidades operacionais. Nas operações de prateleira, ele otimiza a produtividade com carregamento rápido e implantação autônoma. Sua navegação adaptável garante a otimização de rotas, minimizando erros e trabalhando de maneira eficiente com a equipe. Além disso, seu sistema de carregamento autônomo garante um tempo de inatividade mínimo.

Nas operações com transportadores, o Carti 100 alinha a bandeja com o transportador para proporcionar transições suaves. O sistema de controle integrado, como o Sistema de Controle Autônomo (ACS), garante o carregamento e o descarregamento eficientes, mantendo intactas as programações de produção.

A Bear Robotics tem o compromisso de liderar a automação de armazéns, estabelecendo novos padrões de eficiência e inovação em robótica. Para saber como os robôs Carti podem transformar suas operações, agende uma demonstração em www.bearrobotics.ai ou ligue para o número +1-844-SAY-BEAR.

Sobre a Bear Robotics

Fundada em 2017, a Bear Robotics desenvolve robôs autônomos que auxiliam em tarefas diárias, aliviando as cargas de trabalho. Seus robôs Servi, que são o carro-chefe da empresa, estão em uso na hospitalidade, saúde e varejo em toda a América do Norte, Europa e Ásia. Saiba mais em www.bearrobotics.ai.

