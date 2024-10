Geração Z entra na mira de estratégias de marketing

Eles são considerados nativos digitais, cresceram numa realidade de internet e de redes sociais. São hiperconectados, multitarefas, tolerantes a mudanças e valorizam causas de inclusão e justiça social. Trata-se da geração Z, também conhecida como “Gen Z” ou “Zoomers” – nascidos entre os anos de 1997 e 2012. Como consumidores, eis aí um novo perfil: constituem a parcela da população que preza pela experiência de um produto ou serviço. Mais que isso, são pessoas que buscam personalização, autenticidade e praticidade e, por isso, optam mais por compras on-line. De olho no comportamento destes novos consumidores e visando atender às suas necessidades, o Grupo Utam tem moldado seus produtos, ações de marketing e campanhas. Exemplo disso é o recente lançamento da linha Utam Multi - formada por cápsulas de café e bebidas variadas compatíveis com as máquinas Dolce Gusto.

A linha chegou ao mercado nacional em março deste ano e o foco das campanhas de lançamento da indústria de café está na conquista do público consumidor para a experimentação de sabores. Essa meta já é trabalhada desde o nome Utam Multi, que deriva da diversidade de bebidas que essa linha prevê. Inicialmente, ela traz sete blends: Café Matinal, Café Espresso; Café Intenso, Cappuccino; Café com Leite; Achocolatado e Chá de Limão. As versões das cápsulas são encontradas nos pontos de venda e no e-commerce da empresa em cartuchos com 10 unidades cada. “A Utam Multi traz uma diversidade de bebidas para diferentes paladares e preferências de consumo”, explica a diretora do grupo, Ana Carolina Soares de Carvalho.

A nova linha da marca foi também projetada para ir ao encontro dos desejos de consumo da geração Z, pois assim como este público, preza por momentos de introspecção e bem-estar. “A experiência que pretendemos oferecer com a linha Multi visa transformar o simples ato de tomar um café, achocolatado ou chá, em algo maior: em um instante de conexão consigo mesmo e com o presente”, destaca a diretora.



Christian Klein, diretor da Projeto Integrado, agência que planejou a campanha de lançamento dos produtos Utam Multi explica que a geração Z tem a diversidade como identidade e é movida pelo desejo de explorar novas sensações e perspectivas. Daí a sinergia da linha Utam Multi com este público. “Da mesma forma, a Utam Multi é diversificada, com vários sabores que dialogam com a pluralidade de gostos e preferências. Cada cápsula é uma oportunidade de descoberta, visando transformar a rotina em momentos especiais”.

Experiências baseadas em valores

A gerente de marketing do Grupo Utam, Fabiana Aprile De Freitas Silveira, explica que os zoomers também são conhecidos por procurarem por marcas que compartilham seus valores. Ela conta que, para lançar novos produtos, a indústria de café se baseou em pesquisas e observou atentamente ao comportamento deste público. “Detectamos que eles são consumidores que querem se conectar com marcas aptas a promoverem sustentabilidade, responsabilidade social e bem-estar. O objetivo da Utam é, não apenas oferecer um produto, mas uma experiência que se alinha ao desejo dessa geração de viver de forma plena e consciente”, diz.

Canais de interação

Além dos novos produtos, o Grupo Utam está investindo em e-commerce, estratégias pelas redes sociais e em ferramentas que visam aproximar sua relação com o consumidor. Pensando ainda mais na geração Z, a empresa criou um aplicativo de vendas para aprimorar a vivência de compra de seus clientes, através do celular - disponível nos sistemas Android e iOS. O feedback esperado pelo grupo é aumentar a fidelização dos clientes e promover uma interação mais efetiva.

Fabrício Rodrigues, gestor de comércio eletrônico da empresa, diz que o aplicativo tem possibilitado bons índices de compra on-line. “Com o novo app, possibilitamos aos clientes acessar os produtos da Utam com facilidade, além de quem estabelecemos uma comunicação mais direta, com pushs frequentes de promoções e novidades”. O gestor acrescenta que a ferramenta é adequada para atender aos clientes zoomers, já que estão conectados às tecnologias e plataformas on-line praticamente em tempo integral. “Além de utilizar a internet para realizar compras, esse grupo também explora e admira marcas que oferecem práticas digitais fluídas e envolventes”.

Christian Klein enfatiza que o público Z espera que as empresas estejam presentes onde eles estão – nas redes sociais, aplicativos de compra, plataformas de vídeo e até em novos ambientes como o metaverso. Na opinião dele, empresas que oferecem uma experiência omnichannel consistente (tendência do varejo baseada na concentração de todos os canais utilizados por uma empresa) têm uma vantagem significativa no mercado. “O poder de consumo da geração Z é um fator estratégico que está moldando as operações na atualidade, isso porque a jornada deste público vai além do produto em si; envolve interação direta com a marca, sendo o storytelling (arte de contar histórias usando técnicas inspiradoras para transmitir uma mensagem inesquecível) e a experiência digital como fatores cruciais para a decisão de compra”, conclui.

