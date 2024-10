Presidente da CVM realizará palestra no Seminário FACPCS

João Pedro Nascimento, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), será o responsável pela palestra de encerramento do XXI Seminário Internacional FACPCS, no dia 30 de outubro de 2024, das 17h35 às 18h. Também participarão do encerramento do evento: Edison Arisa, Presidente da Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS); e Haroldo Levy Neto, Coordenador-Geral do XXI Seminário Internacional FACPCS.

O seminário será realizado em formato híbrido, em plataforma digital fechada e parte presencial, no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, em São Paulo (SP), no dia 30 de outubro de 2024, das 08h às 18h.

Os participantes receberão créditos de Educação Profissional Continuada da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) – 8 créditos; Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) – 4 créditos; e Conselho Federal de Contabilidade (CFC)/Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) – 6 créditos. A pontuação e o certificado serão concedidos aos participantes que cumprirem no mínimo 75% de participação (6 horas).

O objetivo do evento é proporcionar uma visão prática do atual estágio de adoção das normas internacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards – IFRS) e dos relatórios de sustentabilidade (International Sustainability Standards Board – ISSB) no Brasil, das mudanças mais relevantes que estão em andamento e seus possíveis reflexos. O evento é organizado pela Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS) e conta com o apoio operacional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP).

Nos painéis do evento serão debatidos: “IFRS 18 – Demonstrações Primárias”; “IFRS S1 e S2 – Implementação e vantagens”; “FICE – Instrumentos Financeiros com Características de Equity; Equivalência Patrimonial e visão geral dos projetos do IASB”; e “Informações sobre sustentabilidade e seus reflexos nas demonstrações: o que contabilizar e o que divulgar?”.

O Seminário é uma realização do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com a colaboração das entidades-membros: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP); Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA); Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil); Brasil, Bolsa, Balcão (B3); Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI); e Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON).

Além do apoio institucional das seguintes entidades: Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos (ABAI); Associação Brasileira das Empresas de Leasing (ABEL); Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON); Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétrica (ABRACONEE); Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP); Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA); Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD); Associação Nacional de Executivos (ANEFAC); Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT); Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado (CBARI); Confederação Nacional da Indústria (CNI); Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo (CRA-SP); Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (CORECON-SP); Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEA-RP/USP); Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-SP/USP); Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo (FECONTESP); Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (FENACON); Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE); Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP); Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI); Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias e Pesquisas no Estado de São Paulo (SESCON-SP); e Sindicato dos Contabilistas de São Paulo (SINDCONT-SP). O evento conta com apoio operacional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP).

São coordenadores do XXI Seminário Internacional FACPCS: Ana Tércia Lopes Rodrigues; Carl Douglas; Edison Arisa; Eduardo Flores; Guillermo Braunbeck; Haroldo Levy Neto; Leandro Ardito; Rogério Mota; Verônica Souto Maior; e Zulmir Breda.



O XXI Seminário Internacional FACPCS já conta com o Patrocínio master da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão; da Deloitte; da Itaúsa; da KPMG; da Praesum Contabilidade Internacional; da PwC; e da SMS Latinoamérica; Patrocínio sênior da Iochpe-Maxion e da Klabin; além do Patrocínio pleno da Baker Tilly; da Fundação Brasileira De Contabilidade (FBC); da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN); da Luz Publicidade; da Moore; da Parker Russell; e da Wulaia Consultoria e Treinamento.

Website: https://www.facpcs.org.br/FACPCS