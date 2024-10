TBM participa da feira "O Negócio da Moda Brasil 2024"

A Têxtil Bezerra de Menezes (TBM), fabricante de fios diferenciados do Brasil, participa como expositora da 4ª Edição da ONDM – O Negócio da Moda, feira que vai até o dia 24 de outubro, no Expocentro Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O evento tem como objetivos fomentar negócios, networking e partilha de conteúdo entre empresas do setor têxtil.

A TBM participará da feira com estande, onde alguns produtos serão apresentados aos visitantes. Além de fortalecer o relacionamento com os clientes, representantes da empresa irão acompanhar palestras e workshops da ONDM, já que este é um espaço de negócios e ativações de marca. O público poderá interagir com especialistas do mercado, compartilhando conhecimento e trocas para novas produções.

O diretor-executivo da TBM, Ivan Neto, explica que “o evento é uma oportunidade para o setor discutir temas relevantes e fortalecer os laços entre a indústria têxtil e a moda, revertendo os impactos negativos ao meio ambiente e aumentando a busca por investimento em ações de sustentabilidade".

O ONDM atrai um público segmentado, composto por empresários, empreendedores, estilistas, gerentes comerciais, diretores e outros profissionais envolvidos na indústria da confecção. Entre os palestrantes presentes estarão Mônica Salgado, colunista do Morning Show da Jovem Pan; Joy Alano, criadora do Provador Fashion e Universo dos Tecidos; Richard Stad, CEO da Aramis Inc.; e Romeo Bonadio, diretor geral da Hugo Boss Brasil.



Serviço:

ONDM – O Negócio da Moda

Local: Expocentro Balneário Camboriú – Santa Catarina (Avenida Marginal Oeste, bairro Nova Esperança - Balneário Camboriú, SC.)

Data: 22 a 24 de outubro

Website: https://tbmtextil.com.br/