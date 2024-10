ITA e MDIC discutem descarbonização na indústria pesada

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Acelerador de Transição Industrial (ITA) se reuniram para discutir o potencial de descarbonização da indústria no Brasil. Na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP), o evento contou com a participação de Rodrigo Rollemberg, Secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, Faustine Delasalle, Diretora-Executiva do Secretariado do ITA, Nelson Pereira dos Reis, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da FIESP, e Rodrigo Santana, Diretor de Operações e Desenvolvimento da Atlas Agro.

Anunciada inicialmente em julho de 2024, a parceria entre MDIC e ITA apoia a agenda de crescimento verde do Brasil, e considera que o país conta com uma base industrial significativa, abundância de recursos naturais e acesso à energia renovável de baixo custo. Isso coloca o Brasil em posição relevante para se estabelecer como potência global na produção de bens industriais verdes.

No Brasil, o primeiro projeto a ser selecionado pelo ITA é da empresa Atlas Agro, que irá implementar um projeto de construção da primeira fábrica de fertilizantes nitrogenados a partir do hidrogênio verde no Brasil. A expectativa é que a planta produza 530 mil toneladas de fertilizantes por ano e evite a emissão de mais de 1 milhão de toneladas de CO2e carbono equivalente anualmente para a atmosfera.

“O ITA tem como objetivo apoiar empresas brasileiras e internacionais que pretendem investir em projetos industriais verdes no país, trabalhando com as partes interessadas em todas as cadeias de valor industriais e com o governo brasileiro para melhorar sua viabilidade e conectá-los aos financiadores. Estamos entusiasmados com a parceria com a Atlas Agro para ajudar a levar seu projeto Uberaba Green Fertilizer à decisão final de investimento. Esse projeto é um exemplo de um projeto industrial verde que pode beneficiar tanto o clima quanto a economia brasileira”, diz Faustine Delasalle, diretora executiva do ITA.

O Programa de Apoio a Projetos do ITA no Brasil prestará suporte a projetos industriais de grande escala com alto potencial de descarbonização que podem ser acelerados em direção a decisões finais de investimento até a COP30 e entrar em operação até 2030.

Por meio de seu Global Project Tracker, a análise da Mission Possible Partnership (MPP) para o ITA identifica 15 projetos industriais no Brasil alinhadas com a meta global de zero emissões líquidas que, se levadas à Decisão Final de Investimento (FID, na sigla em inglês) e combinadas com as que já estão operando ou na FID, aumentariam significativamente a contribuição do país na transição industrial global.

"A escolha do Brasil para ser o primeiro país de implementação da iniciativa ITA denota o reconhecimento da liderança do país em seus esforços para descarbonizar seus setores de indústria pesada e de transporte e aproveitar as oportunidades econômicas abertas pela transição industrial e energética em curso no Brasil e no mundo", afirma o Secretário Rodrigo Rollemberg.

O potencial industrial na prática



O Brasil é uma referência global na produção de alimentos, mas ainda importa mais de 85% dos fertilizantes, o que faz com que o país seja dependente de cenários externos e que a produção nacional desses insumos ganhe ainda mais relevância. “Hoje o país tem a oportunidade de assumir um protagonismo mundial na nova indústria sustentável de fertilizantes, promovendo mais valor às commodities brasileiras, aumentando a competitividade no ambiente internacional ao mesmo tempo fomentando maior segurança alimentar de forma sustentável”, esclarece Rodrigo Santana.

“Além de estimular e desenvolver a produção local de fertilizantes com baixa pegada de carbono, nosso papel se une aos objetivos da plataforma ITA, no esforço conjunto de promover a transição energética, principalmente em setores de difícil descarbonização, que é o caso dos fertilizantes”, acrescenta o executivo.

Fundada em 2021, a Atlas Agro tem como objetivo ser a líder global em fertilizantes de nitrogênio de baixo carbono, inspirando a concorrência baseada em combustíveis fósseis a seguir pelo mesmo caminho e inaugurando uma nova era na agricultura, que apoie a produção robusta de alimentos, a saúde de longo prazo do planeta e o desenvolvimento econômico nas comunidades.

Como parte da parceria, o ITA e o ID Hub convidam Manifestações de Interesse de organizações do setor privado no Brasil: Convocação para Manifestações de Interesse