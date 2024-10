A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), provedora líder de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais para a comunidade global de investimentos, nomeou Luke Flemmer como chefe de Ativos Privados, que assumirá o cargo em 22 de outubro.

Nesta função, Flemmer liderará o processo de desenvolvimento de produtos de Ativos Privados da empresa e será responsável por desenvolver, dimensionar e supervisionar os negócios de Ativos Privados da MSCI. Flemmer se estabelecerá em Nova York e se reportará a Alvise Munari, diretor de produtos.

Anteriormente, Flemmer atuou como diretor administrativo, chefe de Estratégia Digital para Investimentos Alternativos na divisão de gestão de ativos no Goldman Sachs. Antes de ingressar no Goldman Sachs em 2020, foi cofundador e CEO da Lab49, um fornecedor global de soluções de investimento e tecnologia de risco para os principais gerenciadores de ativos e bancos de investimento do mundo. Após a aquisição da Lab49 pelo grupo ION em 2015, Flemmer também atuou como chefe adjunto da divisão de Mercados de Capitais da ION, fornecendo software e soluções para a base global de clientes de serviços financeiros do grupo e integrando diversas aquisições importantes.

“Estou extremamente feliz pela oportunidade de me uniràequipe de liderança da MSCI para me concentrar neste segmento crítico do nosso setor”, disse Luke Flemmer. “A MSCI está posicionada de forma única para proporcionar dados e análises rigorosos e independentes em todos os aspectos da formação de capital, seleção de ativos e gestão de riscos e portfólios. Estou muito ansioso para trabalhar com nossa equipe e clientes para entregar produtos excepcionais neste espaço.”

“Luke é idealmente adequado para acelerar substancialmente as iniciativas da MSCI nesta área crítica de crescimento e criar soluções que devem gerar impacto significativo para nossos clientes”, disse Alvise Munari. "Luke traz uma experiência inestimável em dados e análises no setor de serviços financeiros, juntamente com conhecimento profundo de ativos privados. Sua força na criação, crescimento e liderança de empresas será fundamental para o nosso sucesso no desenvolvimento de soluções que podem ajudar os investidores a entender e navegar nas complexidades dos mercados privados.”

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno, assim como elaborem com confiança portfólios mais eficazes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes utilizam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com. MSCI#IR

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentadoàSEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação contida aqui constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para uso de seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE OUTRA FORMA REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241022675116/pt/

Perguntas de investidores

jeremy.ulan@msci.com

Jeremy Ulan +1 646 778 4184

jisoo.suh@msci.com

Jisoo Suh +1 917 825 7111

Perguntas da mídia

PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Konstantinos Makrygiannis +44 (0) 7768 930056

Tina Tan +852 2844 9320

Serviços Globais de Atendimento ao Cliente da MSCI

Serviço de Atendimento ao Cliente EMEA: + 44 20 7618.2222

Serviço de Atendimento ao Cliente Américas: +1 888 588 4567 (gratuito)

Serviço de Atendimento ao Cliente Ásia-Pacífico: + 852 2844 9333