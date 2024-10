A Lenovo, a potência mundial em tecnologia, designou Ashley Gorakhpurwalla para liderar o departamento de Soluções de Infraestrutura do Grupo. Ele se uneàLenovo em 11 de novembrocomo Vice-Presidente Executivo da Lenovo e Presidente do Grupo de Soluções de Infrastrutura, além de atuar como membro do Comitê Executivo da Lenovo, a equipe de liderança do Grupo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241023873298/pt/

Ashley Gorakhpurwalla joins Lenovo to lead its Infrastructure Solutions Business (Photo: Business Wire)

Gorakhpurwalla é amplamente conhecido no setor e liderou diversos negócios de sistemas de infraestrutura e dispositivos de armazenamento com receita multibilionária para empresas de tecnologia internacionais. Em particular, atuou como Presidente e Diretor Geral de Sistemas de Servidores e Infraestrutura na Dell EMC, onde liderou um setor de US$ 20 bilhões que incluía as unidades de negócios PowerEdge Server, Hyperconverged Infrastructure e Extreme Scale Infrastructure da empresa, bem como pesquisa e desenvolvimento para seu armazenamento e Plataforma de Proteção de Dados. Sua liderança fez expandir o negócio de servidores e armazenamentoàprimeira posição a nível mundial.

Ao comentar sobre a nomeação, Yuanqing Yang, Presidente e Diretor Executivo da Lenovo, disse: "Ashley se uneàLenovo em um momento crucial em nossa jornada de IA híbrida, onde a força e a profundidade de nosso portfólio, inovação e parcerias de ecossistema vêm melhorando a qualidade de vida das pessoas e proporcionando maior produtividade para as empresas. Com sua experiência diversificada no setor, sólida formação em engenharia, liderança comprovada e sucesso em escalar negócios multibilionários, Ashley está bem posicionado para impulsionar o crescimento lucrativo dos negócios da ISG."

Gorakhpurwalla acrescentou: "Há muito tempo admiro o notável crescimento e liderança da Lenovo no setor, então, como alguém profundamente apaixonado por sistemas, estou empolgado por retornar a uma organização para trabalhar com clientes empresariais e ajudar a transformar seus negócios. Liderar o departamento de infraestrutura da Lenovo nesta era promissora de IA apresenta uma tremenda oportunidade de construir sobre as bases sólidas da empresa e acelerar o crescimento futuro."

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500 e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda (edge), computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que muda o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob o Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, visite https://www.lenovo.com, e leia sobre as últimas notícias em nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241023873298/pt/

Stuart Gill - sgill@lenovo.com