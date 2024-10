A Textron Aviation anunciou hoje sua seleção da solução mundial de órbita terrestre baixa (LEO) da Gogo Business Aviation, Gogo Galileo HDX, para instalação de sua fábrica no Cessna Citation Longitude, Latitude e Ascend. Isto faz da Textron Aviation a primeira fabricante de equipamento original (OEM) para aviação executiva a oferecer o Gogo Galileo HDX como uma opção em aeronaves de novos clientes.

O Cessna Citation Longitude, Latitude e Ascend são projetados e fabricados pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

Ao integrar o Gogo Galileo HDX, a Textron Aviation garante que os clientes se beneficiem de uma solução de conectividade mundial que oferece desempenho excepcional. O sistema é construído na plataforma AVANCE comprovada da Gogo e apresenta uma antena HDX montada na fuselagem, projetada especificamente para jatos executivos. Esta configuração faz com que o Gogo Galileo seja mais acessível e mais fácil de instalar e operar do que outros sistemas de satélite disponíveis atualmente.

"Na Textron Aviation, estamos comprometidos em aperfeiçoar a experiência de voo para nossos clientes", disse Lannie O'Bannion, vice-presidente sênior de Vendas Globais e Operações de Voo da Textron Aviation. "Ao oferecer o Gogo Galileo HDX, garantimos que os passageiros destes jatos executivos Citation desfrutem de uma experiência Wi-Fi de bordo superior e perfeita, não importa para onde sua jornada os leve."

É esperado que o Gogo Galileo HDX esteja disponível no Citation Longitude a partir do início de 2026. O cronograma nas outras aeronaves será anunciado posteriormente.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc., capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para obter mais informações, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de empreendimentos aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informação, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

