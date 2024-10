Pafil Empreendimentos celebrou 23 anos e é parceira em projeto de Augusto Cury

A Pafil Empreendimentos, empresa do setor da construção civil, celebra 23 anos de trajetória na quinta-feira (17). Com mais de 200 obras industriais e comerciais, a Pafil está entre as 100 maiores construtoras do Brasil, segundo o ranking Intec.

Ao longo dos anos, a Pafil tem investido em processos de governança e compliance, buscando qualidade e sustentabilidade em todos os seus projetos. Com um bom landbank , a empresa prevê lançar 21 mil novas unidades nos próximos sete anos. A Pafil também possui certificação ISO 9001, e é credenciada no programa “Minha Casa, Minha Vida”.

“Mentes Saudáveis, Lares Felizes”

Em comemoração a este marco, a Pafil tem parceria exclusiva no projeto “Mentes Saudáveis, Lares Felizes”, idealizado pelo escritor e psiquiatra Augusto Cury, com curadoria de Marcus Araujo, futurologista do mercado imobiliário. O projeto tem como objetivo proporcionar às famílias que adquiriram seus imóveis Pafil e aos colaboradores da empresa uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento emocional, promovendo relações saudáveis, resiliência e empatia. Por meio de conteúdos exclusivos, o ideal socioeducativo busca transformar novos lares em ambientes de felicidade e bem-estar.

“Acreditamos que sonhar é o primeiro passo para realizar. Nosso propósito é oferecer qualidade de vida e contribuir com a construção de lares felizes. Estamos comprometidos em criar espaços que promovam não apenas conforto, mas também um senso de comunidade e bem-estar, transformando sonhos em realidade a cada projeto que desenvolvemos”, afirma Júlio Souza, CEO da Pafil Empreendimentos.

Website: https://www.pafil.com.br/