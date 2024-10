ETALENT marca presença no ExpoJud 2024 com diversas atrações

A ETALENT, empresa de gestão comportamental, foi um dos destaques do ExpoJud 2024, congresso focado em tecnologia, inovação e direito para o ecossistema de justiça, que aconteceu de 15 a 17 de outubro, em Brasília. A empresa realizou uma série de ações e presenteou todos os participantes.

Os presentes no evento receberam um link para preencher o inventário comportamental DISC ETALENT, que ao final, vai dar a eles acesso ao Perfil Interativo do Talento, dando às pessoas a oportunidade de descobrirem mais sobre si mesmas por meio do mapeamento comportamental. Através do Perfil Interativo, foi possível que os participantes conhecessem quais são suas habilidades, talentos predominantes, pontos de destaque a serem melhorados.

Aqueles que se interessassem, poderiam agendar a imersão interativa, com um feedback personalizado e individual sobre o Perfil interativo do talento. A empresa contou também com um estande durante os três dias de evento, e realizou uma palestra ministrada pelo consultor Mário Braile sobre o papel das pessoas na transformação digital da justiça e como este pode ser um fator revolucionário na carreira dos profissionais.



Imersão Interativa: Potencialize sua Carreira Jurídica

No dia 16 de outubro, a ETALENT proporcionou aos participantes uma experiência de imersão interativa na sala D do evento. Nessa atividade, um consultor da empresa conduziu uma mentoria comportamental com foco no autoconhecimento e no desenvolvimento de competências essenciais para o sucesso na carreira.

As sessões ocorreram a cada 45 minutos ao longo do dia, permitindo que os participantes escolhessem o horário mais conveniente para se aprofundarem nos seguintes temas: identificação de talentos individuais, análise dos pontos fortes e áreas a desenvolver e reflexão sobre os desafios profissionais na área jurídica.

Essa imersão foi conduzida pelos experientes consultores da ETALENT, Mário Braile e Dionízio Costa, especialistas em promover o autoconhecimento e o crescimento pessoal e profissional por meio da gestão comportamental.

Palestra “A Transformação Digital da Justiça Começa nas Pessoas”

No dia 17 de outubro, às 11h15, a ETALENT convidou os participantes do evento para uma palestra exclusiva com o tema: "A transformação digital da Justiça começa nas pessoas". Ministrada pelo consultor Mário Braile. A palestra abordou como o autoconhecimento e o empoderamento pessoal, aliados aos talentos individuais, podem transformar a carreira jurídica e impulsionar o desenvolvimento da Justiça no Brasil.

Dentre os temas que foram discutidos, estão: o papel das competências comportamentais no sucesso profissional, a transformação digital no Judiciário sob uma perspectiva humana e reflexões sobre diferentes percepções de carreira jurídica a partir da realidade dos participantes, com total confidencialidade.

A palestra trouxe insights sobre como os profissionais do direito podem se destacar, desenvolvendo competências comportamentais que os preparem para os desafios de um mundo cada vez mais digital.

Sobre o Expojud 2024

O ExpoJud 2024 foi uma oportunidade para os profissionais do ecossistema de Justiça se atualizarem e se conectarem com as principais inovações e tendências do setor.

Para mais informações sobre as atividades que aconteceram no ExpoJud 2024, basta acessar o site oficial do evento.

Sobre a ETALENT

A ETALENT é uma empresa de gestão comportamental que utiliza ferramentas e metodologias científicas para ajudar profissionais e organizações a identificarem e desenvolverem seus talentos, promovendo o crescimento pessoal e profissional. Com uma trajetória de quase 4 décadas, a ETALENT atua em diversos setores, oferecendo soluções que potencializam a performance humana em contextos corporativos e organizacionais.

Website: http://www.etalent.com.br