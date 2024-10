A Textron Aviation anunciou hoje o futuro do voo e sua linha lendária Cessna Citation com a apresentação da próxima geração de jatos leves — o Cessna Citation M2 Gen3, CJ3 Gen3 e CJ4 Gen3. Além da tecnologia Garmin Emergency Autoland (Pouso Automático de Emergência) utilizada em todas as três novas aeronaves, o Citation CJ4 Gen3 apresenta o novo recurso aviônico Garmin G3000 PRIME de última geração para controle intuitivo e contínuo dos pilotos. Atualmente em desenvolvimento, o CJ4 Gen3 tem previsão de entrada em serviço em 2026, com os modelos M2 Gen3 e CJ3 Gen3 seguindo em 2027.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241021927640/pt/

Textron Aviation announced the future of flight and its legendary Cessna Citation lineup with the unveiling of the next generation of light jets — the Cessna Citation M2 Gen3, CJ3 Gen3 and CJ4 Gen3. (Textron Aviation)

Os jatos executivos Cessna Citation foram projetados e fabricados pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

Revelado na véspera da National Business Aviation Association — Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) desta semana em Las Vegas, as aeronaves Citation Gen3 trazem novos níveis de confiança e uma experiência elevada para pilotos do mundo inteiro. Os participantes terão acesso a um novo modelo do Citation CJ3 Gen3 eàmaquete do cockpit do CJ4 Gen3, estreando durante a apresentação no display estático da empresa no Aeroporto Executivo de Henderson.

“Hoje, revelamos o futuro do voo e a próxima geração de jatos leves Cessna Citation — o M2 Gen3, CJ3 Gen3 e CJ4 Gen3, para dar continuidade ao icônico legado da confiável marca Citation, ao mesmo tempo que introduzimos avanços e tecnologia de ponta”, disse Ron Draper, presidente e CEO. “Com a inclusão da revolucionária tecnologia Garmin Emergency Autoland, assim como do novo recurso aviônico Garmin G3000 PRIME no modelo CJ4 Gen3, estas aeronaves prometem elevar a experiência de voo.”

Oferecendo aos pilotos e passageiros uma paz de espírito incomparável

Com a adição do sistema Garmin Emergency Autoland aos modelos M2 Gen3, CJ3 Gen3 e CJ4 Gen3, toda a linha de jatos leves Cessna Citation traz ainda mais tranquilidadeàviagem, tanto para os pilotos quanto para os passageiros. Todas as três novas aeronaves incluem os Garmin Autothrottles (aceleradores automáticos Garmin) para oferecer níveis excepcionais de proteção e precisão sem esforço em cada etapa do voo. Além disso, a conscientização sobre ocupação de pista oferece visibilidade aprimorada de obstáculos e potenciais incursões na pista, e o Advanced 3D SafeTaxi exibe pistas, FBOs e hangares para facilitar a navegação pelos aeroportos.

“A adição do sistema Garmin Emergency Autoland a toda a nossa linha de jatos leves Citation representa um salto monumental na tecnologia da aviação”, disse Draper. “Como o primeiro sistema certificado do mundo desse tipo, o Autoland oferece não só avanços nos recursos de voo automatizados, mas uma melhoria profunda na paz de espírito dos passageiros e pilotos. O sistema atua como um escudo contra a perda de controle após incapacidade do piloto, fornecendo comunicações de emergência e pouso automatizados, quando necessário, além de proporcionar uma tranquilidade incomparável aos pilotos e passageiros.”

Após a certificação da aeronave Gen3, os clientes que possuem um Citation M2 Gen2 com autothrottles ou uma aeronave CJ3 Gen2 receberão um boletim de serviço sobre a oportunidade de integrar o Garmin Emergency Autoland em sua aeronave.

Voando para o futuro no novo cockpit do Citation CJ4 Gen3

O novo modelo Citation CJ4 Gen3, que deverá ser incluído na classificação de tipo 525, eleva a experiência do piloto e lidera todo o caminho no setor como o primeiro a anunciar a inclusão do sistema aviônico Garmin G3000 PRIME de próxima geração.

Os recursos deste novo conjunto de aviônicos incluem:

Todos os monitores primários foram aprimorados, com tecnologia multitoque interativa que permite aos pilotos ampliarem e alterarem facilmente os pontos de passagem e interagirem com o sistema

Um novo seletor de procedimentos permite a realização de ajustes interativos e intuitivos para transições de abordagem

Uma interface de menu simples e intuitiva ajuda os pilotos a navegarem facilmente pelos sistemas aviônicos e operações de voo para que tudo o que precisam esteja a apenas um toque de distância

Os slides-outs interativos na faixa de indicação do motor permitem que os pilotos acessem facilmente as configurações do motor e do sistema para operações mais eficientes e simplificadas

As unidades de exibição secundárias são 40% maiores que as versões anteriores e permitem a visualização vinculada aos monitores primários para facilitar a visualização

A Unidade de Controle Garmin no CJ4 Gen3 oferece maior confiança, permitindo que os pilotos assumam facilmente a operação manual dos aviônicos, proporcionando um método alternativo de controle.

Menos botões oferecem aos pilotos um controle simplificado e otimizado

Além disso, o hardware avançado dos aviônicos proporciona um processamento mais rápido e responsivo, além de maior conectividade, enquanto as atualizações baseadas em software ajudam os proprietários e operadores a prepararem facilmente suas aeronaves para o futuro.

“Como o primeiro no setor a anunciar os aviônicos Garmin G3000 PRIME de última geração, o modelo CJ4 Gen3 combina sofisticação com simplicidade, oferecendo recursos avançados e controle intuitivo e contínuo”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas Globais e Operações de Voo. “Esta aeronave foi projetada para manter os pilotos um passoàfrente no cockpit e auxiliar os clientes a se movimentarem perfeitamente por toda a frota de jatos leves Citation.”

Colocando proprietários e operadores no centro da jornada

O modelo CJ4 Gen3 oferece uma experiência luxuosa que incorpora informações sobre o que proprietários e operadores mais valorizam. Novos recursos adicionais no CJ4 Gen3 incluem:

Baterias de íons de lítio que fornecem potência de partida aprimorada e aumentam a confiabilidade para operações mais eficientes em climas frios

Novas winglets com iluminação aprimorada para uma presença de rampa elevada

Integração perfeita de dados em tempo real com o LinxUs para proporcionar suporte aos proprietários e operadores no planejamento eficiente da manutenção e reparos

Acústica de cabine aprimorada para criar uma experiência excepcional para todos a bordo

Iluminação aprimorada do convés de voo para oferecer iluminação onde os pilotos precisam, incluindo iluminação para mapas, iluminação de inundação superior e até mesmo iluminação de bolso lateral

O novo Citation CJ4 Gen3 traz um novo nível de expectativas ao mundo dos jatos executivos leves, com os recursos mais padrão de sua classe. O Citation CJ4 Gen3 tem custos operacionais quase 10% menores que seus concorrentes mais próximos e, com um alcance líder na categoria em qualquer carga útil, a nova aeronave aproveita ao máximo qualquer viagem.

Sobre o Cessna Citation CJ4 Gen3

O Cessna Citation CJ4 Gen3 é a maior aeronave Citation no segmento de jatos leves. A aeronave certificada para piloto único combina velocidade, alcance e economia operacional superiores quando comparada a aeronaves maiores, tornando-a a plataforma ideal para proprietários/operadores ou missões corporativas. O CJ4 é valorizado por clientes do mundo inteiro por seu luxo e produtividade, assim como por uma ampla gama de missões, incluindo ambulância aérea, patrulha marítima, busca e salvamento e levantamento aéreo.

A expectativa é que o Citation CJ4 Gen3 tenha um alcance máximo de 2.165 nm e uma carga útil máxima de 2.200 libras. Com assentos para até 11 ocupantes e capacidade de bagagem de 477 kg, a aeronave oferece desempenho e versatilidade superiores.

Sobre o Cessna Citation CJ3 Gen3

O novo Cessna Citation CJ3 Gen3 redefine a aviação executiva com melhorias e designs influenciados pelo feedback dos passageiros e pilotos. O novo CJ3 Gen3 apresenta um cockpit equipado com o sistema aviônico Garmin G3000 que utiliza o Garmin Autothrottles e o Enhanced Vision System (EVS, Sistema de Visão Aprimorada) opcional para uma melhor navegação e percepção situacional otimizada. O sistema também é compatível com os recursos do Garmin Emergency Autoland. Há 4,5 polegadas de espaço adicional para as pernas dos pilotos para oferecer maior conforto. A cabine oferece um espaço personalizável e luxuoso com amenidades como assentos giratórios, iluminação de destaque RGB e opções de conectividade modernas, além de um lavatório com iluminação natural e recursos de luxo opcionais.

O Citation CJ3 Gen3 possui um alcance máximo de 2.040 nm e uma carga útil máxima de 2.135 libras. Com assentos padrão para até 10 ocupantes e capacidade de bagagem de 1.000 libras, a aeronave oferece excelente alcance, carga útil e desempenho superior em campo para permitir que os pilotos cumpram vários tipos de missões.

Sobre o Cessna Citation M2 Gen3

Com a introdução do novo Cessna Citation M2 Gen3, a Textron Aviation investiu em melhorias que se concentram no conforto e na produtividade. O novo M2 Gen3 apresenta um cockpit equipado com o sistema aviônico Garmin G3000 que utiliza o Garmin Autothrottles e o Enhanced Vision System (EVS, Sistema de Visão Aprimorada) opcional para melhor navegação e percepção situacional otimizada. O sistema também é compatível com os recursos do Garmin Emergency Autoland. O M2 Gen3 apresenta um interior que prioriza o conforto do piloto e do passageiro, incorporando estilo premium, iluminação ambiente, porta-copos iluminados remasterizados e um assento lateral dobrável opcional que funciona como espaço de carga adicional. As atualizações tecnológicas incluem carregamento sem fio e portas USB-A e USB-C em cada assento, aprimorando a produtividade. Além disso, o cockpit foi ampliado em três polegadas na posição do copiloto para oferecer maior conforto. Os materiais da soleira de entrada da cabine foram atualizados para maior durabilidade.

O Citation M2 Gen3 possui um alcance máximo de 1.550 nm e uma carga útil máxima de 1.510 libras. Com capacidade para até oito ocupantes e capacidade de bagagem de até 725 libras, o M2 Gen3 é um jato básico que se concentra no conforto e na produtividade.

Sobre o Garmin Emergency Autoland

O sistema Garmin Emergency Autoland é o primeiro sistema certificado do mundo desse tipo. Ele proporciona um elemento de segurança e paz de espírito para pilotos e passageiros. O sistema oferece um meio para a aeronave pousar automaticamente no evento improvável de incapacitação do piloto. Um passageiro também pode ativar o sistema Emergency Autoland pressionando um botão dedicado no cockpit. Uma vez ativado, o sistema imediatamente assume o controle da aeronave e informa o Controle de Tráfego Aéreo sobre a emergência. Em seguida, ele calcula uma rota de voo para o aeroporto ou pista mais adequados, evitando terrenos e condições climáticas adversas, inicia uma aproximação estabilizada e pousa a aeronave automaticamente, parando-a antes de desligar os motores.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc., capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Saiba mais em www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de empreendimentos aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informação, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado de imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, incluindo, mas não limitadoàeficácia dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos ou despesas não previstas relacionadas ao lançamento de novos produtos ou programas significativos; o momento dos lançamentos de nossos novos produtos ou certificações de nossos novos produtos de aeronaves; nossa capacidade de acompanhar nossos concorrentes na apresentação de novos produtos e atualizações com os recursos e tecnologias desejados por nossos clientes; mudanças nas regulamentações ou políticas governamentais sobre a exportação e importação de nossos produtos; fraqueza ou volatilidade da demanda nos mercados em que atuamos; e problemas de desempenho com fornecedores ou subcontratados importantes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241021927640/pt/

Mídia:

Keturah Austin

+1.316.249.3706

kaustin@txtav.com

txtav.com