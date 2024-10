Maioria contrata plano funerário para evitar burocracia

Evitar preocupações com burocracias e gastos imprevisíveis é o motivo que leva 73% das pessoas que contratam planos funerários a buscar esse tipo de serviço no Brasil. O dado foi levantado pela empresa Amar Assist e divulgado pela revista Cobertura, especializada no mercado de seguros.

A pesquisa identificou ainda que a maioria das pessoas (64%) que contratam planos funerários são da região Sudeste. Outro padrão também foi evidenciado no levantamento: quase 80% dos contratantes têm idosos na família.

Vinicius Chaves de Mello, diretor executivo do Grupo Riopae, empresa especializada em soluções do setor funerário, acredita que os dados da pesquisa reforçam a preocupação das pessoas com o planejamento financeiro e em evitar uma carga de estresse e dor ainda maior diante da perda de um ente querido.



“Percebemos que o crescente interesse por planos funerários no Brasil e, especialmente, na região metropolitana do Rio de Janeiro [onde o Grupo Riopae atua], reflete uma busca por segurança, dignidade e organização em momentos difíceis. Ao investir em um plano, as pessoas estão, na verdade, cuidando de si mesmas e de seus entes queridos”, analisa Mello.

O executivo traça ainda uma relação com a expectativa de vida no Brasil, que subiu de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE). Em 2070, a população do Brasil será composta por 37,8% de idosos, frente aos 15,6% do ano passado.

“Nesse cenário, a discussão sobre o fim da vida se torna mais relevante. As pessoas estão mais propensas a planejar o futuro, incluindo o que acontece após a morte, e os planos funerários se tornam uma extensão natural desse planejamento”, avalia.

Outro fator apontado por Mello é uma mudança cultural: a compreensão e o diálogo estão superando o tabu de conversar sobre a morte. “Os planos funerários fazem parte desse novo paradigma, no qual se fala abertamente sobre o tema e se buscam soluções que proporcionem dignidade e respeito.”

Mudanças no padrão das despedidas

Mello diz que o setor, de forma geral, acompanha as mudanças e oferta uma vasta gama de serviços a fim de proporcionar uma experiência mais acolhedora e humana.



Ele cita, como exemplo, as funerárias premium, com opções “para criar cerimônias que reflitam a vida e a personalidade do falecido, com decoração personalizada, músicas especiais e tributos significativos". É possível criar também um memorial digital em que amigos e familiares podem deixar mensagens, fotos e homenagens.

Outros serviços proporcionados por funerárias premium incluem atendimento personalizado 24 horas, assistência de repatriação do corpo (caso o falecido esteja fora do país), assessoria jurídica sobre questões legais e cerimônias virtuais (para amigos e familiares que estejam distante).

O especialista destaca, por fim, a possibilidade de participar de grupos de apoio para ajudar as pessoas a lidarem com o luto.

“Esses serviços buscam proporcionar um atendimento completo e humanizado, aliviando a carga emocional e garantindo que a família possa se concentrar no que realmente importa: celebrar a vida do ente querido”, afirma.

