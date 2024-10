Prêmio MOL de Jornalismo abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o 3° Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade, uma iniciativa do Instituto MOL para reconhecer o trabalho de jornalistas, comunicadores populares e estudantes de comunicação que contribuem para fortalecer a cultura de doação, a solidariedade e a atuação das organizações da sociedade civil, destacando a importância dos temas para o exercício da cidadania. As inscrições vão até 6 de janeiro de 2025. Em sua terceira edição, o Prêmio MOL traz como novidade a categoria Jornalismo Comunitário, com o objetivo de reconhecer trabalhos produzidos na periferia, comunidades quilombolas indígenas, por comunicadores destes territórios.

“A partir desta edição, incluímos uma categoria para valorizar as iniciativas de jornalismo comunitário, que têm grande importância na difusão de pautas sobre a cultura de doação a partir da representatividade de seus territórios”, explica Mariana Campanatti, diretora executiva do Instituto MOL.

Serão premiados trabalhos nos formatos de texto, áudio, vídeo e fotografia publicados em veículos de comunicação tradicionais, comunitários e acadêmicos entre 1º de janeiro de 2024 a 5 de janeiro de 2025. O tema central da reportagem deve estar relacionado ao conceito de cultura de doação e solidariedade, e poderá ser desdobrado a partir de pautas que abordem serviço para o doador, trabalho e iniciativas de organizações da sociedade civil, filantropia, entre outros. Relevância, qualidade, interesse público, diversidade de fontes, originalidade, inovação e criatividade serão os critérios de avaliação.



As premiações serão distribuídas entre os três primeiros lugares de cada categoria e seus quatro formatos, somando 72 mil reais em dinheiro. O anúncio será feito durante cerimônia de premiação, no dia 7 de abril de 2025.

É pré-requisito para a inscrição a conclusão do Curso MOL de Jornalismo para a Solidariedade – uma formação digital e gratuita, em seis videoaulas, disponível no Sympla.

Categoria Jovem Jornalista

Destinada a estudantes de jornalismo e recém-formados com até dois anos de graduação, a categoria Jovem Jornalista vai avaliar reportagens produzidas por estudantes de comunicação e publicadas em veículos acadêmicos. Serão aceitos trabalhos nos seguintes formatos: podcast/rádio; reportagem multimídia/digital/vídeo e impresso.

Categoria Jornalismo Tradicional

É destinada a profissionais da comunicação que publicam trabalhos em veículos da grande mídia, como jornais, sites, revistas, emissoras de rádio e TV, bem como podcasts publicados em streamings de áudio e que estejam no ar há pelo menos um ano. Serão aceitas reportagens em áudio, que podem ser podcasts ou matérias veiculadas em emissoras de rádio; texto, publicado em veículo digital ou impresso; vídeo, veiculado em canais de televisão ou publicados em plataformas digitais; foto ou série de fotos publicada em veículo digital ou impresso.



Categoria Jornalismo Comunitário

É destinada a profissionais da comunicação das periferias, comunidades quilombolas e indígenas que publicam trabalhos em veículos comunitários e independentes, como jornais, sites, revistas, rádios comunitárias e canais em vídeo, bem como podcasts publicados em streamings de áudio e que estejam no ar há pelo menos um ano. Serão aceitas reportagens em áudio; texto, publicado em veículo digital ou impresso; vídeo, veiculado em canais de televisão ou publicados em plataformas digitais; foto ou série de fotos publicada em veículo digital ou impresso independentemente do meio de difusão.

Seleção e prêmios

A avaliação dos conteúdos será feita por uma banca avaliadora de oito jurados, jornalistas brasileiros que irão analisar cada trabalho recebido, individualmente, a partir dos critérios descritos no regulamento e edital da premiação. Os finalistas serão divulgados no final de março de 2025 e os vencedores, em cerimônia de premiação, no dia 7 de abril.

3º Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Inscrições até 6 de janeiro de 2025

https://www.premiodejornalismo.institutomol.org.br/



Curso MOL de Jornalismo para a Solidariedade

https://bit.ly/3Aqi5zW

Website: https://www.premiodejornalismo.institutomol.org.br/