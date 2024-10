Cetrel marca presença na Feira Nacional de Saneamento Ambiental 2024

A Cetrel, empresa com mais de 46 anos de experiência em soluções ambientais, participará pela primeira vez da Fenasan - Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, que acontece de 22 a 24 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Durante o evento, a empresa apresentará seu portfólio completo, com destaque para soluções em água e efluentes, gerenciamento de áreas contaminadas e inovação.

"A Fenasan é uma excelente oportunidade para apresentarmos nossas soluções e fortalecermos nossa expansão nacional. Estamos entusiasmados em participar do evento e mostrar como podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável", afirma Mariana Oliveira, coordenadora de Marketing & Inteligência de Mercado da Cetrel.

Além da exposição no estande, a Cetrel apresentará dois trabalhos técnicos durante o 35º Encontro Técnico AESabesp:

"Avaliação de Tratabilidade do Benzeno, Tolueno e Etilbenzeno em Lodos Ativados e sua Toxicidade - Uso da Respirometria no Tratamento de Efluentes Industriais", apresentado por José Gilson Fernandes, em formato de pôster, no dia 23 de outubro, às 12h55.

"Inovação em Monitoramento Ambiental de Recursos Hídricos utilizando IoT", apresentado por Calvin Iost, também em formato de pôster, no dia 24 de outubro, às 12h45.

Inclusive, o sistema IoT para monitoramento de recursos hídricos está concorrendo, junto a dois outros projetos inovadores da Cetrel, ao Prêmio AESabesp para Expositores - Categoria Inovação Tecnológica.

Com a participação na Fenasan 2024, a Cetrel reforça sua estratégia de expansão nacional, atendendo a clientes em diversos estados do Brasil.

Para conhecer mais sobre as soluções inovadoras da Cetrel, os interessados podem visitar o estande P18 da empresa na Fenasan 2024.

Serviço:

Fenasan 2024 - Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente

Data: 22 a 24 de outubro de 2024

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo

Estande Cetrel: P18

Website: https://www.cetrel.com.br