Laboratório Teuto figura entre as 500 maiores empresas do Brasil, segundo Exame

Em 2023, o Laboratório Teuto registrou um crescimento de 19,63% na receita líquida, que chegou a R$ 1,54 bilhão, e um lucro líquido de R$ 252,714 milhões. Esses resultados colocaram a empresa entre as 500 maiores do país, de acordo com o ranking Melhores e Maiores da Exame. No segmento farmacêutico, o Teuto manteve sua posição entre as três maiores empresas.

O ranking, uma das principais referências da economia brasileira, avalia o desempenho das maiores companhias do país com base em critérios como resultados contábeis, governança corporativa, práticas de ESG e crescimento nos últimos anos. Em 2023, as 100 maiores empresas do ranking somaram uma receita líquida de R$ 8,28 trilhões, o equivalente a 76% do PIB brasileiro, que totalizou R$ 10,9 trilhões no período.

“Estar entre as 500 maiores empresas do Brasil reflete o esforço constante em manter o crescimento sustentável e a eficiência nas operações”, afirmou Ítalo Melo, presidente do conselho do Teuto. Ele destacou ainda que o laboratório continua investindo em soluções que atendam às necessidades do mercado e da sociedade.

Além do financeiro

A seleção das empresas para o ranking Melhores e Maiores leva em conta dados públicos ou de capital aberto, com foco no desempenho financeiro e em aspectos como responsabilidade socioambiental e governança. O crescimento entre 2022 e 2023 também foi um fator relevante na avaliação.

Muito além do avanço na receita, o Teuto lançou 47 novos produtos apenas em 2024. Dentro da indústria, tem investido na digitalização de processos, redução do consumo de papel, robotização de etapas, suporte à saúde dos trabalhadores e outras pautas ESG, além da ampliação no mercado de produtos biológicos.

O editor da Exame, Ivan Padilha, reforçou os critérios da premiação: “As empresas presentes no ranking mostraram bom desempenho financeiro, crescimento sustentável e seguiram práticas ESG. As 1.000 empresas da edição de 2023 tiveram um faturamento conjunto de R$ 8,28 trilhões, um crescimento de 5,5% em relação ao ano anterior. É um prazer contar com o Laboratório Teuto entre as principais companhias do setor.”