Publicações Online e PROMAD expandem serviços para apoiar profissionais jurídico

A Publicações Online e o PROMAD - anunciaram um novo serviço voltado para auxiliar advogados, escritórios de advocacia e empresas de todo o Brasil. O Domicílio Judicial Eletrônico desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça no Brasil agora pode ser monitorado automaticamente e os dados captados recebidos através da plataforma de gestão jurídica POL ADV e do Integra, o software jurídico do PROMAD.

Como parte do programa Justiça 4.0, este sistema visa centralizar todas as comunicações (citações e intimações) referentes aos processos judiciais emitidos pelos tribunais brasileiros. Conforme regulamento pelo CNJ, cada empresa, tanto pública quanto privada, microempresas e outras entidades jurídicas devem se cadastrar no portal e designar um responsável. A ideia do CNJ é que o Domicílio Judicial traga transparência e maior eficiência do sistema jurídico brasileiro.

O principal desafio das empresas jurídicas, atualmente, está na complexidade e no volume de informações que os advogados precisam monitorar diariamente. Além disso, para as empresas, o impacto está na responsabilidade de gerenciar essas comunicações eletronicamente e garantir que todas sejam recebidas e monitoradas de forma adequada.

A perda de uma comunicação pode resultar em sanções legais, portanto, a solução para otimizar o fluxo de trabalho é a automatização do monitoramento dessas informações.

A oferta das empresas oferece o acompanhamento do Domicílio Judicial para os profissionais jurídicos. O POL ADV (plataforma de gestão jurídica da POL) e o Integra centralizam todas as notificações judiciais em um único painel de utilização.

Joel Rosenbaum, CEO da Publicações Online e do PROMAD, declara: "Estamos entusiasmados em oferecer este novo monitoramento de intimações e informações dos processos jurídicos aos nossos clientes. Com esta última oferta, os usuários podem focar em suas responsabilidades principais."

O serviço de monitoramento e captura assegura a proteção das informações e a aderência às regulamentações vigentes, proporcionando um ambiente seguro. Os dados de acesso dos profissionais são criptografados e mantidos em cloud para garantir uma segurança ainda mais robusta.

Para saber mais, basta acessar Publicações Online e PROMAD.

Website: http://www.publicacoesonline.com.br