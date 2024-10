O MultiBank Group, a maior e mais regulamentada instituição de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai (Emirados Árabes Unidos), recebeu o prestigioso prêmio de “Melhor corretora de múltiplos ativos” na BrokersView Expo Abu Dhabi 2024.

Uma das maiores conferências regionais para expertos do setor, traders e especialistas em finanças é uma importante plataforma para o MultiBank Group apresentar suas conquistas. O prêmio enfatiza o compromisso inabalável do grupo com sua ampla base de clientes, que oferece mais de 20 mil produtos financeiros em seis classes de ativos. Além disso, destaca sua dedicação na apresentação de produtos comerciais inovadores com condições comerciais excepcionais.

O evento funciona como um centro de networking e compartilhamento de conhecimento no setor financeiro, com milhares de participantes explorando as últimas tendências e desenvolvimentos nos mercados financeiros globais.

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, declarou: “É uma grande honra receber o prêmio de ‘Melhor corretora de múltiplos ativos’ na BrokersView Expo Abu Dhabi 2024. Esse reconhecimento ressalta nossos esforços contínuos para oferecer soluções de negociação de ponta em um amplo espectro de classes de ativos, apoiados por uma estrutura regulatória robusta e tecnologia avançada. No MultiBank Group, temos o compromisso de ultrapassar os limites, oferecendo aos nossos clientes uma experiência de negociação inovadora e segura que atende aos mais altos padrões mundiais”.

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA) em 2005, atende a mais de 1 milhão de clientes em mais de 100 países e mantém um volume diário de negociações superior a US$ 15,6 bilhões. Conhecido por suas soluções de negociação com visão de futuro, forte supervisão regulatória e excelente suporte ao cliente, o grupo oferece uma série de serviços financeiros, incluindo corretagem e gerenciamento de ativos. O MultiBank Group é regulamentado em cinco continentes por mais de 15 dos mais conceituados órgãos reguladores financeiros do mundo.

Esse reconhecimento mais recente na BrokersView Expo Abu Dhabi fortalece o extenso portfólio de prêmios internacionais do MultiBank Group, celebrando sua excelência em comércio e conformidade regulatória.

