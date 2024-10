Oficinas de nutrição esportiva orientam visitantes na BTFF

A Associação Brasileira de Nutrição Esportiva (ABNE) vai oferecer oficinas de nutrição esportiva aplicadas pelo seu corpo de profissionais durante os três dias da BTFF - Brasil Trading Fitness Fair, que acontece entre 22 e 24 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Os atendimentos serão de forma gratuita, em formato de orientação individual e rápida, acontecendo durante todo o período da feira.

A equipe conta com a presidente da entidade Tânia Rodrigues e os nutricionistas Andrea Zaccaro, Eduardo Reis, Gustavo Pimentel, Glaucia Braggion, Mariana Lindenberg e Raphael Campanholi. As oficinas são destinadas a estudantes de nutrição, praticantes de atividades físicas, esportistas, atletas, consumidores de suplementos e visitantes em geral. Os profissionais irão esclarecer dúvidas e orientar sobre o jeito seguro e adequado de fazer o uso de suplementos, além de dar dicas sobre alimentação para treinos.

“A presença da ABNE na feira vai muito além de uma participação institucional. Queremos contribuir e oferecer informações práticas e profissionais aos consumidores de suplementos. Como a feira mostra muitas novidades em suplementos, pensamos neste formato de oficina para indicar a forma correta de consumo. É comum que as pessoas vejam a creatina, a proteína e fiquem empolgadas para utilizar, mas sem saber a maneira correta. O que está no rótulo é uma recomendação geral, populacional”, afirma Tânia Rodrigues, presidente da ABNE.

Para Rimantas Sipas, COO do IEG (Italian Exhibition Group) no Brasil, empresa que organiza a BTFF, a ação da ABNE tem total sinergia com os objetivos do evento. “Promovemos o consumo consciente. Diversas marcas trarão muitas novidades para a feira, e os visitantes poderão saber se determinado produto se encaixa ou não com suas metas”, declara.

Segundo Rodrigues, apesar da busca por hábitos saudáveis ter crescido após a Covid-19, ainda é comum ver as pessoas utilizando um suplemento sem saber, realmente, quais são os efeitos que ele terá sobre o organismo. O uso deles aumentou 48% na pandemia e, atualmente, já se faz presente em 59% dos lares brasileiros, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD).

“Esperamos que os visitantes já cheguem com o questionamento para que possamos ajudá-los. Não será uma consulta, onde nós fazemos os questionamentos em nosso consultório, e sim uma conversa rápida. Serão cinco mesas simultâneas para atender os interessados: profissionais, estudantes, esportistas, atletas, consumidores de suplementos e público da feira em geral”, completa a especialista.

Rodrigues aponta que o estímulo na hora da venda, muitas vezes, faz com que as pessoas comprem produtos sem necessidade. “Queremos evitar os excessos. É comum ver praticantes que saem de lojas com itens a mais do que indicado, o que é um grande erro. Os suplementos precisam ser usados adequadamente para cada necessidade e de acordo com os objetivos que ele tem”, diz a especialista.

Tendências em debate

Além das oficinas de nutrição, Rodrigues também fará a mediação de uma mesa de debate para abordar as tendências de alimentos e bebidas na nutrição esportiva no dia 22, das 16h30 às 18h. O painel acontece no BTFF Trends, e reunirá profissionais de saúde que vão debater e comentar as principais tendências da nutrição esportiva.

A programação da Brasil Trading Fitness Fair ainda conta com a BTFF Conference, uma grande conferência sobre nutrição esportiva com conteúdo científico e palestrantes especializados; Personal Trainer Meeting, um workshop de musculação voltado aos profissionais da área; Workshop ABPT, com palestras voltadas à profissionalização da carreira de Personal Trainer, Fit Connect Summit, o encontro de Gestores de Academias; Complexo Esportivo, espaço de experiência em diversas modalidades de lutas, Talk Shows com influenciadores, nutricionistas, atletas e personalidades do mercado e muitas outras atrações e conteúdos profissionais.

Website: http://www.btff.com.br