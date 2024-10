Albuquerque se destaca como um destino residencial na serra

Teresópolis, conhecida pelo clima ameno e natureza, continua como um dos destinos mais procurados da região serrana. Cercada por áreas preservadas, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Estadual dos Três Picos, a cidade oferece trilhas, cachoeiras e vistas que atraem turistas e moradores. A tradicional Feirinha do Alto complementa a vida cultural local, reunindo artesanato e gastronomia, unindo natureza e conveniência urbana.

Albuquerque, situado a cerca de 10 minutos do centro de Teresópolis, é uma área predominantemente residencial com serviços como mercados, farmácias, padarias e restaurantes. Embora não seja um bairro central, tem recebido crescente procura por parte de famílias que buscam um local mais afastado do ritmo urbano, mas ainda conectado a recursos essenciais. A proximidade com áreas verdes também contribui para essa mudança, valorizando o equilíbrio entre tranquilidade e acesso a serviços cotidianos.

Segundo Felippe Caetano, especialista em marketing imobiliário, “Teresópolis, especialmente áreas como Albuquerque, têm mostrado um potencial de valorização crescente. A demanda reflete o desejo por uma vida mais tranquila, com fácil acesso à infraestrutura urbana, ideal para o trabalho remoto.”

O Estancia Del Sol, localizado em Albuquerque, em Teresópolis, combina infraestrutura de lazer com um projeto sustentável e integrado à natureza. O empreendimento dispõe de piscina, sauna, área gourmet e um lago, proporcionando um ambiente planejado para oferecer tranquilidade, conforto e atividades ao ar livre.

O condomínio adota práticas voltadas à preservação ambiental, sendo "carbon free", com sistemas de recarga para carros elétricos alimentados por energia solar e reuso da água da chuva para irrigar os jardins, promovendo um ambiente sustentável para as próximas gerações.

O Estancia Del Sol contará com um centro comercial anexo, que servirá como ponto de encontro para moradores e visitantes. O espaço abrigará serviços e pequenos comércios, oferecendo conveniência e criando oportunidades para interação entre os residentes.

Localizado a menos de 10 quilômetros do centro de Teresópolis, o Estancia Del Sol proporciona fácil acesso a uma rede de escolas, comércios e serviços essenciais, garantindo conveniência aos moradores. A proximidade com o centro urbano combina a comodidade de estar próximo aos recursos da cidade com a tranquilidade de viver na serra, inserido em uma área de vegetação, proporcionando um ambiente mais calmo, distante do movimento urbano.

O Estancia Del Sol surge como uma opção que une tranquilidade e infraestrutura, atendendo aos que buscam um local para viver. Com a crescente valorização da região, o condomínio tem atraído investidores interessados na compra de lotes para construção e venda. Localizado em uma área em desenvolvimento, o empreendimento se apresenta como uma alternativa para aqueles que procuram um ambiente mais tranquilo para residência.







